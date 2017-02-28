ضرورت نیازسنجی در نگارش کتاب/کتابخانه ها درحاشیه قرار گرفته اند

به گزارش خبرنگار مهر، حسین اسماعیل پور در جلسه انجمن کتابخانه های عمومی که ظهر سه شنبه در کتابخانه عمومی شهرستان فومن برگزار شد با بیان اینکه متاسفانه امروز کتابخانه ها در حاشیه جامعه قرار گرفته اند، اظهار کرد: برای اینکه کتابخانه ها و فرهنگ کتاب و کتابخوانی به جایگاه اصلی خود در جامعه برسد نیازمند فرهنگ سازی در این زمینه هستیم.

وی ادامه داد: در زمینه ترویج فرهنگ کتاب و کتابخوانی تمامی دستگاه ها به ویژه دستگاه های فرهنگی اعم از ارشاد اسلامی و تبلیغات، جامعه روحانیت نقش تأثیرگذاری ایفا می کنند.

فرماندار فومن با اشاره به محتوای بد و بی کیفیت بسیاری از کتاب های موجود در جامعه، خاطرنشان کرد: برای ارتقاء کیفی کتابخانه ها و ترویج فرهنگ کتاب و کتابخوانی باید با توجه به نیاز و مسائل روز جامعه کتاب نوشته و عرضه شود.

وی یکی از وظایف مهم نویسندگان را شناسایی نیاز های جامعه عنوان و تصریح کرد: نویسندگان با شناخت نیاز جامعه می توانند برای پاسخ به این نیازها به نگارش کتاب بپردازند.

اسماعیل پور به جمع آوری ۶۱ هزار سوال درباره مباحث مذهبی و شریعت از سوی جوانان کشور در قالب طرح هجرت توسط حوزه علمیه اشاره کرد و افزود: نویسندگان باید به این سوالات که نیاز امروز جوانان در سطح جامعه است، در قالب کتاب پاسخ دهند.

وضعیت نامطلوب فومن از نظر کمی و کیفی در حوزه کتابخانه ای

وی در ادامه با اشاره به سابقه علمی، مذهبی، فرهنگی شهرستان، اظهار کرد: متاسفانه فومن از نظر کمی و کیفی در حوزه کتابخانه از شرایط مطلوبی برخوردار نیست.

فرماندار فومن به شرایط نامناسب برخی فضاهای کتابخانه ای در سطح شهرستان اشاره کرد و افزود: در تلاش هستیم تا در سال آتی اعتبارات حوزه کتابخانه شهرستان را افزایش دهیم.

اسماعیل پور با اشاره به انتقال کتابخانه به پارک شهر فومن، خاطرنشان کرد: البته این کتابخانه نیازمند تأمین تجهیزات بوده که نهاد کتابخانه های استان باید این وظیفه را برعهده بگیرد.

وی همچنین به برگزاری جشنواره کتابخوانی در شهرک تاریخی ماسوله از سوی نهاد کتابخانه های عمومی گیلان اشاره و تصریح کرد: باید از ظرفیت خوب نسل جوان برای برگزاری چنین جشنواره هایی با هدف ترویج فرهنگ کتاب و کتابخوانی استفاده کرد.

فرماندار فومن با تأکید برضرورت استفاده از پتانسیل انجمن خیران کتابخانه ساز برای ارتقاء سطح کیفی حوزه کتاب و کتابخوانی، یادآورشد: با مطالعه اساسنامه این انجمن می توانیم تصمیمات مهم تر و کاربردی در حوزه کتابخانه های شهرستان اتخاذ کنیم.

وی با اعلام آمادگی برای حمایت از نویسندگانی که درباره شهرستان فومن کتاب بنویسند، اظهار کرد: به دلیل اینکه اکثر این افراد برای هزینه های چاپ نوشته های خود با مشکل مواجه هستند فرمانداری هزینه چاپ کتاب این افراد را در صورت تأیید کتاب از سوی یک تیم متخصص تقبل می کند.