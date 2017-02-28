به گزارش خبرنگار مهر، رحیم لاهوتی فر بعدازظهر سه‌شنبه در جلسه برنامه‌ریزی برای تجهیز ستادهای مدیریت بحران شهرداری‌های اردبیل تصریح کرد: پنج میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان اعتبار به شهرداری‌های استان اختصاص یافته بود که از این میزان دو میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان به ایستگاه‌های آتش‌نشانی اختصاص یافت.

وی افزود: این اعتبار جهت تجهیز ۱۲ ایستگاه آتش‌نشانی هزینه می‌شود و علاوه بر تجهیز برخی ایستگاه‌ها، در برخی شهرها ایستگاه‌های جدید احداث شده بود که جهت تجهیز از این اعتبار استفاده می‌شود.

معاون مدیرکل امور شهری و شوراهای استانداری اردبیل همچنین به بازدیدهای دوره‌ای از ایستگاه‌های آتش‌نشانی تأکید کرد و گفت: موارد لازم جهت رعایت به شهرداری‌ها انعکاس می‌یابد.

لاهوتی فر با اشاره به اختصاص شش دستگاه ماشین‌آلات به آتش‌نشانی‌ها اضافه کرد: در خرید ماشین‌آلات ۳۰ درصد از مبلغ توسط شهرداری و ۷۰ درصد توسط سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌ها تأمین می‌شود.

وی به اختصاص ۳۴ دستگاه ماشین‌آلات برای مدیریت بحران در سطح استان نیز اشاره کرد و گفت: علاوه بر این شیر هیدرانت آتش‌نشانی نیز در سال گذشته به تعداد ۹۴ دستگاه و امسال به تعداد ۳۰ دستگاه توزیع شد.

معاون مدیرکل امور شهری و شوراهای استانداری اردبیل افزود: به تعداد ۱۰ مورد ست امداد و نجات هیدرولیک نیز در شهرداری‌ها توزیع شده است.

لاهوتی فر همچنین از اجرای دوره آموزشی اطفا حریق با همکاری آتش‌نشانی شهر تبریز خبر داد و افزود: نیروهای شهرداری به صورت مرحله به مرحله اعزام شده و آموزش‌های لازم را دریافت می‌کنند.