  1. استانها
  2. اردبیل
۱۰ اسفند ۱۳۹۵، ۱۵:۴۷

معاون مدیرکل امور شهری و شوراهای استانداری اردبیل:

۱۲ ایستگاه آتش‌نشانی در اردبیل تجهیز می‌شوند

۱۲ ایستگاه آتش‌نشانی در اردبیل تجهیز می‌شوند

اردبیل – معاون مدیرکل امور شهری و شوراهای استانداری اردبیل از تجهیز ۱۲ ایستگاه آتش‌نشانی در سطح استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، رحیم لاهوتی فر بعدازظهر سه‌شنبه در جلسه برنامه‌ریزی برای تجهیز ستادهای مدیریت بحران شهرداری‌های اردبیل تصریح کرد: پنج میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان اعتبار به شهرداری‌های استان اختصاص یافته بود که از این میزان دو میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان به ایستگاه‌های آتش‌نشانی اختصاص یافت.

وی افزود: این اعتبار جهت تجهیز ۱۲ ایستگاه آتش‌نشانی هزینه می‌شود و علاوه بر تجهیز برخی ایستگاه‌ها، در برخی شهرها ایستگاه‌های جدید احداث شده بود که جهت تجهیز از این اعتبار استفاده می‌شود.

معاون مدیرکل امور شهری و شوراهای استانداری اردبیل همچنین به بازدیدهای دوره‌ای از ایستگاه‌های آتش‌نشانی تأکید کرد و گفت: موارد لازم جهت رعایت به شهرداری‌ها انعکاس می‌یابد.

لاهوتی فر با اشاره به اختصاص شش دستگاه ماشین‌آلات به آتش‌نشانی‌ها اضافه کرد: در خرید ماشین‌آلات ۳۰ درصد از مبلغ توسط شهرداری و ۷۰ درصد توسط سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌ها تأمین می‌شود.

وی به اختصاص ۳۴ دستگاه ماشین‌آلات برای مدیریت بحران در سطح استان نیز اشاره کرد و گفت: علاوه بر این شیر هیدرانت آتش‌نشانی نیز در سال گذشته به تعداد ۹۴ دستگاه و امسال به تعداد ۳۰ دستگاه توزیع شد.

معاون مدیرکل امور شهری و شوراهای استانداری اردبیل افزود: به تعداد ۱۰ مورد ست امداد و نجات هیدرولیک نیز در شهرداری‌ها توزیع شده است.

لاهوتی فر همچنین از اجرای دوره آموزشی اطفا حریق با همکاری آتش‌نشانی شهر تبریز خبر داد و افزود: نیروهای شهرداری به صورت مرحله به مرحله اعزام شده و آموزش‌های لازم را دریافت می‌کنند.

کد مطلب 3919968
محمد میرزایی ناطق

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها