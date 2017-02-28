  1. استانها
  2. کرمانشاه
۱۰ اسفند ۱۳۹۵، ۱۴:۲۲

مدیرکل هواشناسی استان کرمانشاه به مهر خبر داد:

موج دوم سامانه بارشی ازشنبه هفته آینده وارد استان کرمانشاه می‌شود

موج دوم سامانه بارشی ازشنبه هفته آینده وارد استان کرمانشاه می‌شود

کرمانشاه- مدیرکل هواشناسی استان کرمانشاه از ورود موج دوم سامانه بارشی به جو استان خبر داد که از شنبه تا دوشنبه هفته آینده جو استان را تحت تاثیر قرار می‌دهد.

خسرو محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص آخرین پیش بینی صورت گرفته از وضعیت هوای استان کرمانشاه گفت: در ادامه استقرار شرایط پایدار در جو منطقه، طی امروز و فردا نیز به استثنای روند آرام افزایش دمای هوا، پدیده جوی قابل ذکری برای سطح استان نخواهیم داشت.

 وی افزود: به دنبال این وضعیت، موج اول از سامانه ای ناپایدار در روزهای پنجشنبه و جمعه، جو استان را متاثر کرده و ضمن کاهش دمای روزانه و افزایش نسبی دمای شبانه، در بعضی ساعات موجب وزش باد و بارش هایی احتمالاً همراه با رعدوبرق در سطح استان می شود.

 مدیرکل هواشناسی استان کرمانشاه تصریح کرد: بارش، هرچند طی ساعاتی از عصر پنج شنبه تا اوایل روز جمعه و در نواحی شمال و شمالغرب (اورامانات) نمود بیشتری دارد، اما در غالب نقاط استان چشمگیر نخواهد بود.

وی ادامه داد: ضمناً وزش باد - که در بعضی ساعات بخصوص در نواحی مرزی نسبتاً شدید خواهد بود- ممکن است هوای استان را حداقل در این نواحی نسبتاا غبارآلود کند.

خسروی از ورود موج جدید بارش ها به جو استان خبر داد و گفت: موج دوم از سامانه یاد شده از بعدازظهر شنبه تا بامداد دوشنبه هفته آینده جو منطقه را تحت تاثیر قرار خواهد داد و مجددا سبب بارش هایی، گاهی همراه با رعدوبرق- بویژه در نواحی شمال و شمالغرب- استان خواهد شد.

کد مطلب 3919974

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها