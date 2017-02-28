خسرو محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص آخرین پیش بینی صورت گرفته از وضعیت هوای استان کرمانشاه گفت: در ادامه استقرار شرایط پایدار در جو منطقه، طی امروز و فردا نیز به استثنای روند آرام افزایش دمای هوا، پدیده جوی قابل ذکری برای سطح استان نخواهیم داشت.

وی افزود: به دنبال این وضعیت، موج اول از سامانه ای ناپایدار در روزهای پنجشنبه و جمعه، جو استان را متاثر کرده و ضمن کاهش دمای روزانه و افزایش نسبی دمای شبانه، در بعضی ساعات موجب وزش باد و بارش هایی احتمالاً همراه با رعدوبرق در سطح استان می شود.

مدیرکل هواشناسی استان کرمانشاه تصریح کرد: بارش، هرچند طی ساعاتی از عصر پنج شنبه تا اوایل روز جمعه و در نواحی شمال و شمالغرب (اورامانات) نمود بیشتری دارد، اما در غالب نقاط استان چشمگیر نخواهد بود.

وی ادامه داد: ضمناً وزش باد - که در بعضی ساعات بخصوص در نواحی مرزی نسبتاً شدید خواهد بود- ممکن است هوای استان را حداقل در این نواحی نسبتاا غبارآلود کند.

خسروی از ورود موج جدید بارش ها به جو استان خبر داد و گفت: موج دوم از سامانه یاد شده از بعدازظهر شنبه تا بامداد دوشنبه هفته آینده جو منطقه را تحت تاثیر قرار خواهد داد و مجددا سبب بارش هایی، گاهی همراه با رعدوبرق- بویژه در نواحی شمال و شمالغرب- استان خواهد شد.