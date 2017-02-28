ضرورت حضور بخش خصوصی در توسعه علم

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر حسن غفوری فرد، رئیس هیئت رئیسه بازرسی شورای عالی انقلاب فرهنگی امروز در کنفرانس تفکر خلاق، سرمایه گذاری و توسعه اظهار داشت: یونسکو در یک گزارش علمی اعلام کرده است که توافقات هسته ای نقطه عطف علمی در کشور است زیرا ایران از اقتصاد نفتی به سمت اقتصاد دانش بنیان حرکت می کند.

وی افزود: اگر این توافقات هسته ای به خوبی اجرا شود در حوزه علمی تغییراتی صورت می گیرد و باعث ایجاد یک ارتباط علمی بین ایران و سایر کشورهای دنیا خواهد شد.

غفوری فرد با تاکید بر اینکه علم، جهانی است و باید با دنیا ارتباط داشته باشیم تا به پیشرفت هایی در این حوزه برسیم، خاطرنشان کرد: برای توسعه حوزه علمی کشور و پیشرفت آن نیاز است که ارتباط علمی با سایر کشورها برقرار شود.

عضو هیئت علمی دانشگاه امیرکبیر با بیان اینکه در حال حاضر بخش خصوصی در کشور نقش چندانی در توسعه پژوهش و علم ندارد، خاطرنشان کرد: صنایع بزرگ ما دولتی یا خصولتی هستند و بخش خصوصی جایگاه زیادی در صنعت کشور ندارد.

وی افزود: از اول انقلاب تاکنون تلاش بر این بوده که دولت را کوچک کنیم اما روز به روز دولت حجیم تر می‌شود.

غفوری فرد تاکید کرد: دنیا به این نتیجه رسیده است که مدیریت دولتی به هیچ جا نمی رسد و تنها بخش خصوصی است که می تواند باعث توسعه شود.