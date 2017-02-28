زندانیان مواد مخدر در استان سمنان ۳.۵ درصد کاهش یافت

به گزارش خبرنگار مهر، سید محسن مظهری ظهر سه شنبه در نشست شورای قضایی استان سمنان که در اداره کل زندان‌های این استان برگزار شد، بیان داشت: جمعیت ۵۲ درصدی زندانیان استان سمنان دارای محکومیت های با موضوع مواد مخدر هستند که به رغم افزایش ورود مواد مخدر، شاهد کاهش ۳.۵ درصدی موجودی زندانیان مواد مخدر نسبت به سال گذشته هستیم.

وی کاهش موجودی این زندانیان را بیانگر حرکت دستگاه قضایی در راستای منویات مقام معظم رهبری و سیاست های قوه قضائیه عنوان کرد و افزود: باید برای کاهش مجازات حبس تلاش بیشتری صورت گیرد و این موضوع نیاز به فرهنگ سازی در جامعه دارد همچنین با افزایش اعطای مرخصی و استفاده از سایر تاسیسات حقوقی، موجودی زندانها در سال آینده کاهش چشمگیری یابد.

برخورد قاطع قضایی باطرفین تصادفات ساختگی

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان سمنان نیز در این نشست با بیان اینکه با افراد سودجو در ایجاد تصادفات ساختگی برخورد قانونی می شود، گفت: بر اساس گزارشات پزشکی قانونی و نیز کارشناسان حوزه تصادفات رانندگی برای طرفین تصادفات ساختگی پرونده قضایی تشکیل شده است.

حیدر آسیابی جلوگیری از رواج این جرم و پیشگیری از وقوع آن را مورد توجه دادسرای عمومی و انقلاب دانست و بیان کرد: این افراد با اتهام شروع به کلاهبرداری مورد تعقیب قرار می گیرند.

وی از بیمه ها خواست در اینگونه پرونده های تصادفات از وکلای مجرب در راستای جلوگیری از سوء استفاده برخی افراد دفاع کنند.

نوع جراحات در حوادث ساختگی قابل تشخیص است

مهدی نوروزی مدیر کل پزشکی قانونی استان سمنان هم در این نشست ضمن ارائه گزارشی از افزایش خود زنی افراد در تصادفات ساختگی گفت: نوع جراحات وارده از جمله زخم ها و شکستگی ها بر اساس حادثه و یا در خود زنی متفاوت و قابل تشخیص است که به محض مشاهده به مرجع قضایی گزارش می شود.

همچنین محمد تقی مشهدی بازرس کل استان سمنان در این نشست با تاکید بر ابلاغیه رئیس قوه قضائیه در خصوص نحوه مرخصی و ماموریت مدیران دستگاه های تابعه قوه قضائیه گفت: تمامی مدیران ادارات تابعه قوه قضائیه موظف به گام برداشتن در چارچوب ابلاغیه های صادره در آن هستند.

موجودی زندان های استان سمنان ۱۱ درصد کاهش داشته است

مدیرکل زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی استان سمنان نیز با بیان اینکه میانگین موجودی زندانهای استان در سال ۹۵ برابر با دو هزار و ۱۲۱ نفر بوده که خوشبختانه با کمک مقامات قضایی، نسبت به سال ۹۴، حدود ۱۰ درصد کاهش داشته است، گفت: ورودی زندان‌های استان نیز در یازده ماهه ۹۵، نسبت به دوره مشابه گذشته، با ۱۱ درصد کاهش مواجه بوده است.

عباسعلی عرب بیان داشت: ۲.۵ درصد از جمعیت کیفری زندان های استان در سال ۹۵ را زندانیان زن به خود اختصاص داده‌اند که این نسبت در آمار میانگین سال گذشته ۲.۷ درصد بوده است اما در حال حاضر بیشترین آمار موجودی زندانیان استان مربوط به مجرمان مواد مخدر است که ۵۲ درصد از مجموع زندانیان استان را تشکیل می‌دهد.

وی با بیان اینکه محکومان به جرم سرقت، با حدود ۲۵ درصد مجموع موجودی زندانیان، دومین گروه جرمی زندانیان استان سمنان را تشکیل می‌دهند، افزود: جرائم علیه اشخاص، محکومیت های مالی و علیه اموال و مالکیت نیز به ترتیب با هشت، پنج و سه درصد در رتبه‌های بعدی گروه جرمی زندانیان استان قرار دارند.

مدیرکل زندان های استان سمنان با بیان اینکه در سال جاری چهار مددجو در دانشگاه علمی کاربردی و یک نفر در دانشگاه آزاد مشغول به تحصیل مشغول بوده‌اند، ادامه داد: ۴۴ نفر از مددجویان نیز در مقاطع مختلف آموزش و پرورش در حال تحصیل هستند همچنین هفت نفر از مددجویان در سال ۹۵ در دوره‌های نهضت سوادآموزی قبول شده‌اند و ۱۶ نفر نیز در کلاس‌های نهضت در حال ادامه تحصیل هستند.