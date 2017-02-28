وزیر دولت در منزل سفیر سوئدو باحضور زنان سربرهنه قرارداد می نویسد

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید احمد علم الهدی ظهر سه شنبه در گردهمایی ائمه جمعه خراسان رضوی با تاکید به توسعه شناخت از شخصیت حضرت زهرا (س) اظهار کرد: رهبری بر دو مسئله اهتمام دارند و آن را مقدمه ای برای رسیدن به ظهور می دانند که یکی توجه به ساحت حضرت فاطمة الزهرا(س) و دیگری نیز ترویج تفکر مهدوی و توسعه مراسمات نیمه شعبان است.

وی افزود: این توسعه توجه مردم در ارتباط با اراده حضرت ولی عصر (عج) بوده و اگر توجهات حضرت نباشد این گرایش ها میسر نمی شود و در هر دو مورد چه در توسعه جشن‌های نیمه شعبان و چه در توسعه عزاداری‌های فاطمیه ملزم به توجه ایشان هستیم.

نماینده ولی فقیه در خراسان رضوی ادامه داد: برخی می گویند عزاداری ایام فاطمیه نباید به صورت دسته های عزاداری باشد و البته رهبر معظم انقلاب تاکید دارند شعائر عاشورا مخصوص خود عاشورا بوده و این ایام با توجه به خاص بودن باید برجستگی مربوط به خودش را داشته باشد.

وی با بیان اینکه نظر رهبری در مورد فاطمیه برگزاری تجمع‌های بزرگ است که در آن عزاداری آمیخته با تبیین شخصیت سیاسی حضرت زهرا (س) باشد، عنوان کرد: اما ایشان مشهد را استثناء کردند و فرموده اند در مشهد راهپیمایی به‌عنوان تسلیت به امام هشتم انجام شود اما در سایر شهرها باید تجمع‌های بزرگ در مصلی، میدان ها و مساجد مرکزی شهر برگزار شود.

علم الهدی با تاکید بر اینکه باید نوکری خودرا نسبت به حضرت زهرا (س) با تجمع های چشم گیر نشان بدهیم، گفت: تجمع های فاطمی در تهران و برخی شهرها در چند نقطه صبح و عصر و در مشهد در میدان شهدا انجام می شود. سعی شود این راهپیمایی ها با یک روز فاصله انجام بشود و در تمام شهر ها با هر اندازه وسعت تجمعات انجام شود.

وی تصریح کرد: در این مراسمات باید از روضه های باز، استفاده از عناوینی که به سایر مذاهب اهانت کند استفاده نشود تا موجب خدشه دار کردن اتحاد اسلامی نشویم.

آیت الله علم الهدی ادامه داد: نکته بعد تبیین فلسفه سیاسی مظلومیت ایشان است که باید علاوه بر مظلومیت ایشان، اتفاقاتی که موجب شهادتشان شد بررسی و تبیین شود زیرا تبیین شخصیت مظلوم ایشان اکنون بزرگ‌ترین آموزه کاربردی در عرصه سیاسی کشور ما است.

نماینده ولی فقیه در خراسان رضوی با بیان اینکه مقاومت ما در برابر استکبار روزبه‌روز در حال پیشرفت است، افزود: برای تبیین مواضع سیاسی خود نیز باید از فلسفه سیاسی مظلومیت ایشان استفاده کنیم زیرا تحلیل فلسفه سیاسی حضرت زهرا (س) بزرگ ترین و یکی از برترین راهبردهایی است که به مردم می دهیم.

وی با اشاره به حضور اخیر مسئولان کشور در داخل خانه سفیر سوئد تصریح کرد: ما باید بدانیم مقاومت مرزشناس و مرز پذیر نیست. وزیر جمهوری اسلامی در منزل سفیر سوئد در حضور زنان سربرهنه و آرایش کرده در مجلس مختلط می‌نشینند و آنجا قرارداد می‌نویسند و وقتی ما اعتراض می‌کنیم می‌گویند باید با جهان تعامل کنیم. آیا کشورهای جهان فقط سوئد و آمریکا هستند و دیگر کشورها به ویژه کشورهای مقاومت جزء جهان به حساب نمی‌آیند؟