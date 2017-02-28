پولی وجود ندارد که بدهیم / مردم خودشان را برای ضرر آماده کنند

به گزارش خبرنگار مهر، محمد حسین صادقی امروز سه شنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه در خصوص پرونده گلیم و گبه کرمانشاهان اظهار داشت: متهم این پرونده الفبای اقتصاد و کار اقتصادی بلد نبوده و تنها سرمایه او سر و زبان و قدرت قانع کنندگیش است او در حجم وسیع سرمایه می گرفته و قطره چکانی میان سرمایه گذاران توزیع می کرده است.

دادستان عمومی و انقلاب کرمانشاه بیان کرد: متهم مبلغ ۲۴۷ میلیارد تومان از سرمایه گذاران پول گرفته و ۷۹ میلیارد تومان سود به مردم پرداخت کرده است یعنی یک سوم سرمایه خود مردم را به مردم داده است این که گفته من صادرکننده موفق هستم دروغ بزرگی است فرش های او نه کیفیت لازم را دارد و نه ذائقه مشتری را در نظر گرفته است.

وی بیان کرد: متهم فرش ها را در انباری در دبی دپو کرده و باید کلی هزینه کنیم تا فرش ها را بازگردانیم، چهار میلیارد تومان به یک تبعه ترکیه داده تا برایش در کشورهای دیگر بازاریابی کند که هیچکاری هم نکرده و اموال مردم را حیف و میل کرده و مبالغ میلیاردی بذل و بخشش کرده است.

صادقی بیان کرد: متهم با پول مردم خانه باغ ویلایی اختصاصی و مجلل خریده، ۵ میلیارد تومان خرج خرید ۸۰۰۰ متر زمین در حاشیه شهر کرمانشاه کرده، تعدادی شتر به کرمانشاه آورده بود که اخیرا یکی از شترها تلف شده اقلیم کرمانشاه برای شتر مناسب نیست، متهم با پول چه کسی به مسافرت های خارجی رفته است.

دادستان عمومی و انقلاب کرمانشاه گفت: مردمی که بیش از سرمایه خود پول گرفتند بدانند دخل و تصرف در این پول حلال نیست و شبهه دارد، وقتی متهم دستگیر شد موجودی حساب خود و اطرافیانش صفر بود دو تا سه میلیارد پول و نقد و مقداری دلار داشت.

وی در ادامه افزود: تیم ما مجاهدانه تلاش شبانه روزی کرده اموال از کرمانشاه تا زابل و شیراز و اصفهان است، مبلغی را نقدی جمع کردیم که رقم قابل توجهی نیست باقیمانده نیز اسب و فرش و ماشین لوکس و تدادی املاک است مردمی که تجمع می کنند واقف نیستند اینقدر بر طبل کارآفرین نمونه زدند مردم اغوا شدند کدام کارآفرین کدام اشتغال، به تعدادی فرشباف بیشتر از نُرم دستمزد داده و بازار فرشبافی کشور را به هم زده است فرش های انبار فرامان تبدیل به پول نشد بخشی از مردم نمی خواهند باور کنند که متهم آنچه نشان می داده نیست، تجمعات از سر ناآگاهی است دستگاه قضایی و تیم تحقیق شب و روز ندارند.

صادقی گفت: نمونه موسسه میزان و پدیده شاندیز را ببینید چقدر طول کشید در پرونده گلیم و گبه اولا تاخیر وجود نداشته دوما تنوع اقلام از سنگ قیمتی تا پشم گوسفند و کفش و رب گوجه فرنگی و پراکنش جغرافیایی هست، اقلام یکجا نیست بخشی از کابوس شبانه ما این است که نکند فرش در اثر آب باران نابود شود انبارهای او حداقل لازم را برای نگهداری فرش ندارد نگرانیم اسب ها از گرسنگی تلف نشوند متهم هیچ نظم و نسق مشخصی در دفترش نیست بایگانی صد درصد آشفته بود، نگرانیم کسی از این آشفته بازار بیاید سند ساختگی درست کند.

۱۱۳۶۳ نفر شکایت کردند / ۲۴ هزار پرونده مشارکت

دادستان عمومی و انقلاب کرمانشاه با اشاره به اینکه ۲۴ هزار قرارداد مشارکت پیدا کردیم، بیان کرد: به بایگانی نظم و نسق دادیم این شخصی با اصول اولیه حسابداری از بیخ بیگانه است و چهار ماه فقط معطوف به دسته بندی و فایل بندی شدیم.

وی افزود: پولی وجود ندارد که به شما بدیم نه اینکه اصلا نیست رقم قابل توجهی نیست مردم قبول کنید کلاه سرتان رفته فریب خوردید آیا تاوان همه اینها را دستگاه قضایی باید بدهد دستگاه قضایی وارث پرونده ای است که خیلی ها در شکل گیری آن نقش داشتند.

صادقی افزود: مکتب گلیم و گبه روزانه ۲ میلیارد گردش مالی داشته ضعف دستگاه های نظارتی در نظام پول بانکی در کشور و استان نیاز به اصلاح دارد مردم هم بی احتیاط اند این چکاریست که ۱۲۰ درصد سود داشته باشد متهم خودش می گوید اشتباه کردیم چرا باور نمیکنید اگر اقدام بموقع دستگاه قضایی نبود تعداد مال باختگان الان بیش از ۵۰ هزار نفر و سرمایه جذب شده بیش از ۵۰۰ میلیارد تومان بود.

وی با بیان اینکه تاکنون تعداد ۱۱ هزار و ۳۶۳ نفر شکایت کردند، گفت: تنها راه ادامه حیات مکتب گلیم و گبه جذب سرمایه مردم بود، مردم گوششان به دهان مقامات قضایی باشد مردم هرگز فکر نکنند چوب حراج به اموال زدیم، از این اموال بدون حساب و کتاب ریالی به کسی داده نمی شود و خارج نمی شود.

صادقی گفت: تعداد سرمایه گذاران مکتب گلیم و گبه در سراسر کشور خیلی اندک است و اکثر سرمایه گذاران از استان کرمانشاه هستند، اموال متهم تحت کنترل است الان می دانیم چه تعداد سرمایه گذار بودند چه مقدار سود گرفتند و آمار دقیق را داریم رسانه ها مردم را به خویشتن داری و صبوری و اعتماد به قوه قضائیه دعوت کنند.

وی با بیان اینکه تجمعات غیرقانونی ممنوع است، گفت: رقمی که الان بدست آمده قابل ذکر نیست مردم خودشان را برای ضرر آماده کنند تلاش می کنیم دارایی های موجود با بالاترین قیمت بفروش برسد و نمی توانیم حراج کنیم بیشترین فراوانی در سرمایه گذارها، سرمایه گذاری های زیر ده میلیون تومان بوده است.