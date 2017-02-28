۱۵ نفر در اصفهان در انتخابات میان دوره ای مجلس ثبت نام کردند

علی احمدی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: با گذشت سه روز از زمان ثبت نام داوطلبان نمایندگی اولین انتخابات میان دوره ای دهمین دوره مجلس شورای اسلامی در اصفهان، در روز اول پنج نفر ثبت نام کردند که چهار نفر از اصفهان و یک نفر از تهران است.

وی بیان داشت: در دومین روز از ثبت نام، هفت نفر ثبت نام شدند که شامل سه نفر از اصفهان و چهار نفر از تهران هستند.

مدیر روابط عمومی فرمانداری اصفهان اعلام کرد: در روز سوم تا ساعت ۱۰ صبح سه نفر اعلام کاندیداتوری کردند که همه از اصفهان بودند.

وی بیان داشت: در اجرای ماده ۴۵ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی و ماده ۲۱ آئین نامه اجرایی آن، ثبت نام از داوطلبان نمایندگی اولین میاندوره ای دهمین دوره مجلس شورای اسلامی در حوزه انتخابیه اصفهان از روز یکشنبه آغاز و تا روز ۱۴ همین ماه به مدت هفت روز ادامه خواهد داشت.

احمدی بیان داشت: داوطلبان می توانند به منظور اعلام داوطلبی خود در مهلت تعیین شده با همراه داشتن مدارک ذیل به این فرمانداری یا ستاد انتخابات کشور مراجعه و اقدام به تکمیل فرم ثبت نام کنند.