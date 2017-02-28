دراحداث ۱۰۰کیلومتر مترو تنها به اندازه یک کیلومتر حمایت مالی شدیم

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدباقر قالیباف در شانزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل ونقل و ترافیک که صبح امروز با حضور اعضای مجمع شهرداران آسیا، جمعی از سفرا و رییس پلیس راهنمایی و رانندگی تهران بزرگ برگزار شد، ضمن عرض تسلیت به مناسبت شهادت حضرت فاطمه زهرا (س) اظهارکرد: اگر ما و مردم تا چندسال قبل از محیط زیست حرف می زدیم جسته و گریخته احساس می کردیم که این یک موضوع تشریفاتی است، اما امروز هیچکدام شک نداریم که یکی ازمهمترین شاخصه های کیفیت زندگی محیط زیست است. به طوری که اگر همه چیز را فراهم کنیم و مشکل محیط زیست داشته باشیم درواقع هیچ چیز نداریم.

وی بااشاره به وضعیت فعلی دریاچه ارومیه، هامون جازموریان، آلودگی کلانشهرها و مشکلات زابل گفت: شرایط امروز به گونه است که شاید چالش های سیاسی اقتصادی را بتوانیم فراموش کنیم اما ریزگردها را نمی توانیم فراموش کنیم. این موضوع در سطح فردی، ملی و بین المللی همراه همه ماست و همه ما به درستی با پوست و گوشت و استخوان آن را درک می کنیم .

قالیباف با بیان اینکه فکر می کنم مهمترین موضوع درک و فهم پدیده است که این اتفاق در مردم رخ داده عنوان کرد : امروز نیازمند مدیریت و ساختار درست و صحیح هستیم . چالش اصلی ما در محیط زیست و موضوعات دیگر بحث مربوط به مدیریت و اشکالات ساختاری است.

شهردار تهران با بیان اینکه شهرداری درحدود ۶۴۵کیلومترمربعی که به عنوان تهران شناخته می شود، اقدامات مهمی را در حوزه حمل ونقل عمومی انجام داده است، گفت:مهمترین بحثی که سال گذشته مطرح کردم بحث حمل ونقل عمومی بوده است و اکنون باید بگویم اطلاعات غلطی به جامعه داده شده است. اگر امروز مهمترین بحث تهران آلودگی هوا و خاک است برای حل این مشکل در حوزه هوا باید به حمل ونقل پایدار توجه کنیم .آمارها نشان می دهد که ۸۰ درصد آلاینده ها با ۲درصد نوسان ناشی از خودروهای در حال حرکت است، البته ممکن است در گذشته آمارهای دیگری در این مورد به ما داده باشند.

قالیباف بااشاره به موضوع آلودگی خاک در تهران بیان کرد: موضوعاتی مانند ضایعات خودروها بر خاک ، آب و آلودگی صوتی تاثیرگذارند. مطالعات نشان می دهد که ۸۰۰ میلیون تن تولید گازهای گلخانه ای داریم که از این میزان یک چهارم یعنی ۲۰۰ میلیون تن مربوط به خودروهاست . فاجعه آنجاست که اگر اتفاق خاصی در این زمینه نیفتد تا سال ۲۰۳۰ این میزان به ۴۰۰میلیون تن افزایش پیدا می کند.

شهردار تهران ادامه داد: در حال حاضر در مصرف سوخت در حوزه صنعت و تکنولوژی هر صد کیلومتر۱۰لیتر مصرف داریم. در حالی که مصرف دنیا نصف این میزان است. به همین دلیل اگر در این حوزه درست اقدام کنیم و مصرف را نصف کنیم حتی اگر قیمت بنزین دوبرابر شود، باز دست در جیب مردم نشده است .

قالیباف با بیان اینکه از مردم دعوت می کنیم که از حمل ونقل عمومی استفاده کنند، تصریح کرد: انصاف قضیه این است که بگویم هرجا وسیله حمل ونقل عمومی گذاشته ایم مردم چه برخوردار وچه غیربرخوردار ازآن استفاد کرده اند و ما شرمنده آنها هستیم . در برخی از بزرگراه ها با مقاومت زیاد خطوط بی .ار.تی را راه اندازی کردیم که جمعیت در برخی از این خطوط به تعداد افرادی است که روی صندلی می نشینند اما برخی اعتراض دارند و فکر می کنند که حتما باید همدیگر را در اتوبوس فشار دهند.

وی با تاکید بر اینکه در بحث استفاده از وسایل حمل ونقل عمومی دچار مشکل فرهنگ سازی نیستیم و تقاضا به اندازه کافی وجود دارد، ما نتوانسته ایم پاسخ دهیم، عنوان کرد: در همین موضوع مشکلات مدیریتی، ساختاری و زدوبندهایی وجود دارد که اثر آن را در اقتصاد سیاسی می بینیم و مردم باید تاوان آن را دهند.

در ادامه این کنفرانس شهردار تهران اظهارکرد: در حالی به مردم وام خرید۱۰۰هزار خودرو را می دهیم که می توانیم این مبلغ را برای توسعه خطوط مترو، اتوبوس و ال آرتی در مرکز شهر هزینه کنیم . حتی در همین طرح آلودگی هوا ما پیشنهاد روشن خود را دادیم و در بند۷ آن که در سال ۹۵ تصویب شد خواستیم کارخانجات خودروسازی به ازای تولید هر خودرو یک اسقاطی داشته باشند. جالب است که ظرف چندهفته این مصوبه حذف شد و ما نفهمیدیم چطور این اتفاق افتاد اما مسلما این مردم هستند که باید هزینه آن را بپردازند.

قالیباف ادامه داد: نگویید من با تولید داخلی مشکل دارم نه! ما هرکاری از دستمان بربیاید برای تولید داخل انجام می دهیم اما درست نیست که رانت گرفته شود و نیایند خودروهای اسقاطی را جمع کنند. حداقل خودروهای اسقاطی را به تاکسی و اتوبوس اختصاص ندهند.

وی با اشاره به کیفیت سوخت موجود در تهران خاطرنشان کرد: باید خدارا شکر کنیم که اگر در حوزه CNG کیفیت مناسبی نداریم و در بحث گازوئیل مشکل داریم، با این وجود کیفیت گازوئیل در تهران زیر ۵۰پی.پی.ام است و دربقیه کشور این میزان بالای ۷ هزارتا است .

شهردار تهران با انتقاد از افرادی که موضوع آلودگی هوا را به بحث جمعیت و بلندمرتبه سازی ربط می دهند، گفت: این ها به هیچ عنوان بحث های علمی نیستند، این که در تهران جمعیت کمتر داشته باشیم کار خوبی است . ۱.۲ از جغرافیای سرزمین ما دشت تهران است که بیش از ۲۳ درصد جمعیت را جای داده است. این امر رویکرد غلطی است که به تصمیمات غلط ریشه ای برمی گردد.

قالیباف ادامه داد: حدود ۶۰ درصد از تسهیلات و وام ها برای موضوعات سرمایه گذاری و کارهای تولیدی در همین دشت تهران اتفاق می افتد. طبیعی است که در این شرایط شاهد مهاجرت باشیم . ما هم به عنوان شهرداری اختیار قانونی برا ی مقابله به این مهاجرت نداریم .

وی گفت: اینکه شهر زلزله خیر است و در حوزه ساختمان و بارگذاری باید دقت بسیاری داشته باشیم درست است اما مگر شهر طرح جامع ندارد؟ چه کسی طرح جامع را تصویب و ابلاغ می کند؟ جواب این سوال شورای عالی شهرسازی است که شهرداری حتی یک رای هم در آن ندارد و تنها مصوبات و ابلاغیه ها را اجرا می کند .

شهردار پایتخت با تاکید براینکه شهرداری با کاهش جمعیت و اصلاح نوع ساخت و سازها در تهران موافق است، تصریح کرد: علت آلودگی هوا جمعیت نیست بلکه خودروهای غیراستاندارد است که ازدهه ۴۰ درشهر هستند و قانون و مقررات راهم اجرا نمی کنند . نمونه آن کامیون هایی است که امروز درهیچ شهرو روستایی نیستند اما شبها درتهران جولان می دهند. این دیگر ربطی به ساختمان های بلند و کوتاه ندارد. توکیو دو برابر تهران جممعیت دارد ساختمان های بلندمرتبه دارد اما هوایش خوب است .

قالیباف در بخش دیگری از سخنانش به نوسازی تاکسی ها درتهران پرداخت و عنوان کرد: سال گذشته همین موقع ۸ هزار پیکان درتهران داشتیم که این میزان امروز به ۸۰۰ رسیده است. در چندسال اخیر ۱۱هزار تاکسی درتهران نوسازی شده اند که جا دارد از همراهی دولت در این بخش تشکر کنیم.

قالیباف جابه جایی کاتالیست ها بدون اخذ وجه، نصب فیلتر دوده بر روی اتوبوس ها تنها در تهران ، اسقاط و جایگزینی بیش از هزار مینی بوس و ورود ۲ هزار تاکسی هیبریدی را از مهمترین اقدامات مدیریت شهری در راستای نوسازی ناوگان حمل ونقل عمومی پایتخت معرفی کرد و گفت: با وجود این که این اقدامات را انجام دادیم هنوز در حوزه موتورسیکلت دچار مشکل هستیم . از لحاظ تعداد، تعداد موتورسیلکلت ها بیش از خودروهاست که باید تعیین تکلیف شوند. متاسفانه ما نتوانسته ایم موتورهای برقی را پلاک کنیم و با توجه به تسهیلاتی که درنظرگرفته ایم هنوز اندرخم دموکراسی اداری هستیم.

وی با اشاره به اقدامات شهرداری تهران در حوزه کاهش تقاضای سفر اظهارکرد: بیش از ۱۳۰ سرویس امروز در حوزه هوشمندسازی خدمات ارایه می کنند و حدود ۱۴۰۰ کیلومتر فیبرنوری درپایتخت داریم به این تعداد باید نصب چندین هزاردوربین و غیره را اضافه کرد که تمامی اینها منجر به کاهش تقاضای سفر در پایتخت شده است .

شهردار تهران با تاکید بر توسعه مترو طی سالهای گذشته بیان کرد: سال گذشته این موقع هنوز خط ۳ مترو افتتاح نشده بود و در سالی که گذشت این خط به طول ۳۹ کیلومترافتتاح شد و امروز خط ۳ از جنوبی ترین نقطه یعنی از ابتدای جاده ساوه تا شهرک شهید محلاتی در مسیر از غرب به شمال شرق مسافران را جابه جا می کند.

قالیباف با بیان اینکه خط ۷ مترو ۹۸ درصد پیشرفت داشته است، عنوان کرد: حدود ۱۰ تا ۱۲ کیلومتر از این خط در ۱۰ روز آینده افتتاح و ۲۸ کیلومتر مابقی که از افسریه ، آهنگ ، مولوی، قیام ، نواب ،پل گیشا ،برج میلاد و میدان صنعت عبور می کند تا فروردین ماه سال آینده در اختیار شهروندان قرار می گیرد.

به گفته وی تست گرم متروی فرودگاه امام خمینی (ره) به طول ۳۵ کیلومتر قبل از پایان سال انجام می شود و بهره برداری از آن نیمه دوم فروردین۹۶ اتفاق می افتد.

شهردار تهران همچنین با اشاره به وضعیت خط ۶ مترو گفت: این خط با ۲۸ ایستگاه شهریور سال گذشته تنها ۱۱ درصد پیشرفت داشت که امروز این میزان در حوزه سیویل در ریل گذاری به بالای ۹۶ درصد رسیده است. با افتتاح این خط مسافران از مسیر جنوب شرقی تهران به شمال غرب جابه جا می شوند.

وی با بیان اینکه ازسال گذشته تا امسال ۱۰۰ کیلومتر به خطوط متروی تهران اضافه شده است، تصریح کرد: تمامی این اقدامات در حالی است که ما تنها به اندازه یک کیلومتر حمایت مالی شده ایم.

شهردار تهران توجه به شهر انسان محور را از دیگر دغدغه های مدیریت شهری معرفی و اظهارکرد: در این بخش در قالب پیاده راه سازی اقدامات گوناگونی را در منطقه ۱۲ انجام دادیم. در حالی که مردم از این اقدام استقبال کردند و بخشی از دستگاه ها استقبال چندانی از این موضوع نداشتند.

قالیباف با بیان اینکه مرکز تهران ، مرکز هویت محلی ، دینی و ملی ماست و سعی می کنیم تا طراوت را به این بخش باز گردانیم، تاکید کرد: موضوع حمل ونقل پاک و طرح ال ای زد را به طور جدی در منطقه ۱۲ اجرا می کنیم و حتی تسهیلاتی همچون ارایه طرح ترافیک رایگان را در اختیار ماشین های برقی قرار دادیم .

وی در پایان به راهکارهای ایجاد حمل ونقل پاک پرداخت و گفت: به باور من حمایت از توسعه مترو ، تامین فناوری ها در حوزه مهندسی فنی، دورکردن امکاناتی که شهر را آلوده می کنند، جدیت در اعمال قانون و توجه به بحث های مربوط به هوشمندسازی از مهمترین راهکارهایی است که باید مدنظر قرار بگیرد.