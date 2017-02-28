بودجه لازم برای اجرای طرح توانمندسازی زنان استان مرکزی تخصیص یافت

به گزارش خبرنگار مهر، زهرا فرجی پیش از ظهر سه شنبه در نشست کارگروه امور بانوان و خانواده استان مرکزی در اراک اظهار داشت: در آغاز اجرای طرح توانمندسازی زنان استان مرکزی، آگاهی های لازم به ۳۰ نفر از اعضای سازمان‌های مردم‌نهاد ارائه می شود و این افراد، پس از طی دوره و کسب آگاهی، ۵۰۰ نفر از زنان در معرض آسیب را آموزش خواهند داد.

وی افزود: دستگاه‌ های مرتبط موظف هستند برنامه‌های خود را در حوزه اجرای طرح توانمندسازی زنان، در ده بند به دفتر بانوان و خانواده ارسال کنند تا از این طریق یک برنامه ریزی مدون و جامع انجام پذیرد.

مدیرکل دفتر بانوان و خانواده استانداری مرکزی بیان کرد: همچنین تا پایان سال طی کارگروهی، گزارش اقدامات دستگاه های مرتبط و مسئول استان در امور بانوان و خانواده ارائه و ارزیابی خواهد شد.

فرجی با اشاره به برنامه‌های سال جاری هفته نکوداشت مقام زن در استان مرکزی خاطرنشان ساخت: برگزاری همایش نکوداشت مقام مادر، برپایی جشنواره فیلم کوتاه و عکس با موضوع مادر، برگزاری کارگاه های آموزشی مرتبط از جمله کارگاه تحول در حوزه زنان و برگزاری همایش بررسی عامل فرسودگی شغلی زنان، از جمله برنامه های سال جاری هفته نکوداشت مقام زن در استان مرکزی است.

مدیرکل دفتر بانوان و خانواده استانداری مرکزی تصریح کرد: همچنین طی هفته نکوداشت مقام زن و از روز پانزدهم اسفندماه جاری، نمایشگاهی به مدت سه روز شامل محصولات تولیدی بانوان استان با همکاری کانون فرهنگی اجتماعی زنان استان در اراک برپا خواهد شد.