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۱۰ اسفند ۱۳۹۵، ۱۴:۴۳

امام جمعه شهرکرد:

شهدا در مسیر دفاع از آرمان های انقلاب حرکت کردند

شهدا در مسیر دفاع از آرمان های انقلاب حرکت کردند

شهرکرد- نماینده ولی فقیه در استان چهارمحال و بختیاری و امام جمعه شهرکرد گفت: شهدا در مسیر دفاع از آرمان های انقلاب حرکت کردند.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد علی نکونام پیش از ظهر سه شنبه در مراسم ورود شهدای گمنام در فرودگاه شهرکرد با اشاره به اینکه شهدا در مسیر دفاع از آرمان های انقلاب حرکت کردند، اظهار داشت:  شهدا در مسیر دفاع از آرمان های انقلاب اسلامی و حفظ امنیت کشور از جان خود گذشتند.

وی عنوان کرد: شهدا پاک ترین انسان ها هستند و جایگاه ارزشمندی نزد خداوند دارند.

نماینده ولی فقیه در استان چهارمحال و بختیاری و امام جمعه شهرکرد بیان کرد: ترویج اخلاق شهدا در جامعه باید یکی از اهداف اصلی مسئولان باشد.

وی عنوان کرد: ترویج فرهنگ ایثار و فداکاری باید در جامعه بیش از پیش مورد توجه قرار بگیرد و شهدا هرگز فراموش نشوند.

نماینده ولی فقیه در استان چهارمحال و بختیاری و امام جمعه شهرکرد گفت: امنیت امروز جامعه مرهون فداکاری و ایثارگری های رزمندگان و شهدا است.

کد مطلب 3920007

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