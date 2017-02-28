۱۷۰دانش آموزگوراب زرمیخی به کمپین«چهارشنبه سوری بدون ترقه»پیوستند

خبرگزاری مهر، گروه استان ها: چهارشنبه سوری امسال شاید با تمام چهارشنبه سوری های سال های گذشته فرقی نمی داشت اگر، حادثه آتش سوزی در ساختمان پلاسکو تهران رخ نمی داد و داغ ۱۶ آتش نشان بی دفاع بر دل تمامی مردم ایران نمی ماند.

اما امسال فرار سیدن پایان سال و جشن چهارشنبه سوری که طی سال های گذشته با حوادث بسیار زیادی برای افراد و گروه های امدادی به ویژه آتش نشانان همراه بوده، به محلی برای پاسداشت آتش نشانان تبدیل شده و راه اندازی کمپین «چهارشنبه سوری بدون ترقه» در همین راستا است.

در این میان ۱۷۰ دانش آموز گوراب زرمیخی نیز به این کمپین پیوستند تا ضمن جلوگیری از بروز حوادث معمول در این شب، گامی مثبت برای کمک به آتش نشانان شهر خود بردارند.

قدردانی از آتش نشانان با حضور در این کمپین

علی یکی از دانش آموزان مدرسه «پور نصیری» است که درباره پیوستنش به کمپین «چهارشنبه سوری بدون ترقه» به خبرنگار مهر گفت: همیشه روزهای قبل از چهارشنبه سوری با دوستانم مواد محترقه، ترقه و نارنجک های دستی تهیه می کردیم.

وی با اشاره به حادثه پلاسکو و شهادت تعدادی از آتش نشانان، افزود: من در آن روزها بود که سختی کار آتش نشانان را درک کردم و به این نتیجه رسیدم چرا باید برای یک ساعت شادی و خوشحالی من آنها به سختی و عذاب دچار شوند.

علی با بیان اینکه از همان روز به خود قول دادم تا چهارشنبه سوری امسالم بدون ترقه و مواد محترقه باشد، خاطرنشان کرد: امیدوارم با این کار کوچک من حداقل از وقوع یک حادثه در آن روز جلوگیری شود.

وی به کمپین «چهارشنبه سوری بدون ترقه» اشاره کرد و ادامه داد: با سایر دوستانم تصمیم گرفتیم با راه اندازی این کمپین در مدرسه و اطلاع رسانی در خصوص این موضوع و اهداف آن روزی بدون حادثه برای خودمان و بی دردسر برای آتش نشانان شهرمان رقم زده تا از این طریق حداقل گوشه ای از زحمات این عزیزان را جبران کنیم.

دانش آموزان جامعه هدف فروشندگان مواد محترقه

مربی پرورشی آموزشگاه «شهید پورنصیری» گوراب زرمیخ نیز با بیان اینکه دانش آموزان جامعه هدف فروشندگان مواد محترقه و ترقه هستند، گفت: این افراد برای کسب سود بیشتر از شور و شوق جوانی دانش آموزان به نفع خود استفاده می کنند.

علی جمالی با بیان اینکه راه اندازی این کمپین همسو باکمپین «چهارشنبه سوری بدون ترقه» که بعداز حادثه پلاسکو تهران در فضای مجازی و رسانه های مطرح شده است، افزود: راه اندازی این کمپین به پیشنهاد دانش آموزان آموزشگاه به منظور قدردانی از آتش نشانان شهرشان است.

وی با اشاره به اینکه در سال های گذشته شاهد خرید و فروش مواد محترقه در داخل و اطراف مدرسه بودیم، خاطرنشان کرد: خوشبختانه امسال با این تصمیم از سوی دانش آموزان کمتر شاهد این موضوع در اطراف مدرسه هستیم.

جمالی با بیان اینکه ۱۷۰ دانش آموز پسر آموزشگاه شهید پورنصیری به این کمپین پیوسته اند، یادآورشد: این دانش آموزان تصمیم گرفتند با عضویت در این کمپین سراسری به نیابت از شهدای آتش نشان حادثه پلاسکو از آتش نشانان شهر خود به پاس تلاش، فداکاری برای حفاظت از جان و مال مردم در حوادث تشکر و قدردانی کنند.

ضرورت تشکیل همیار آتش نشان توسط دانش آموزان

وی همچنین به برگزاری مراسمی برای قدردانی از آتش نشانان با حضور مسئولان در این آموزشگاه اشاره کرد و ادامه داد: این مراسم بعدازظهر روز سه شنبه ۲۴ اسفند ماه در آموزشگاه شهید پورنصیری گوراب زرمیخ برگزار می شود.

جمالی برگزاری مسابقه دلنوشته و مقاله با عنوان «یک جمله از احساس خود درباره شهدای آتش نشان» را یکی دیگر از برنامه های این روز عنوان و تصریح کرد: دلنوشته و مقالات برگزیده در روز مراسم توسط دانش آموزان قرائت می شود.

وی با بیان اینکه یکی از اهداف این کمپین نمایش مراسم چهارشنبه سوری سنتی برای دانش آموزان، سلامت اجتماعی و پیشگیری از ایجاد مزاحمت برای سایر شهروندان است، اظهار کرد: در تلاش هستیم تا با استفاده از خود دانش آموزان و با تأثی از حادثه پلاسکو طرحی همانند همیاران محیط زیست و پلیس برای آتش نشانان نیز اجرا کنیم.