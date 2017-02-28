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۱۰ اسفند ۱۳۹۵، ۱۵:۰۰

در حوزه علمیه حضرت عبدالعظیم(ع) برگزار شد؛

بزرگداشت دو چهره حوزوی تاریخ معاصر در همایش «بیدارگران بصیر»

بزرگداشت دو چهره حوزوی تاریخ معاصر در همایش «بیدارگران بصیر»

همایش «بیدارگران بصیر» به بررسی برخی ابعاد تاریخ ایران به همراه نکوداشت مرحوم استاد علی ابوالحسنی (منذر) و یادبود آیت‌الله شیخ حسین لنکرانی پرداخت.

به گزارش خبرگزاری مهر، همایش «بیدارگران بصیر» دوشنبه نهم اسفندماه در حوزه علمیه حضرت عبدالعظیم(ع) با حضور اقشار مختلف علمی و فرهنگی به ویژه طلاب و دانشجویان برگزار شد.

موسی حقانی رئیس مؤسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران و حجج‌اسلام صالحی خوانساری و محمدصادق ابوالحسنی از سخنرانان این همایش بودند.

همایش «بیدارگران بصیر» به بررسی اسرار تاریخ ایران به همراه نکوداشت مرحوم استاد علی ابوالحسنی (منذر) و یادبود آیت‌الله شیخ حسین لنکرانی پرداخت.

آیت‌الله‏ لنکرانی (متوفی ۱۳۶۸) مشهور به «بزرگمرد دین و سیاست» از رجال برجسته تاریخ معاصر ایران است که با عمر صدساله خویش از عصر مشروطه تا انقلاب اسلامی را درک کرد و از سیاستمداران مجاهد در مبارزه با استعمار، استبداد و فرقه های ضاله و انحرافی بود.

وی از زمان مشروطه در سلک حامیان آیت‌الله شیخ فضل‌الله نوری قرار گرفت و سپس در عصر پهلوی همسنگر مبارزاتی آیت ‏الله‏ سیدحسن مدرس شد و با آیت الله کاشانی، دکتر مصدق و شهید نواب صفوی بر ضد استبداد پهلوی همگام بود.

مرحوم لنکرانی از یاران قدیمی امام خمینی (ره) به شمار می رفت و در پیروزی انقلاب نقش بسیار ممتازی داشت. وی عمر خویش را در مقابله با استعمار انگلیس، وهابیت، بهاییت، کسروی‌گری و صوفی‌مآبی صرف کرد و ضربات سختی به جریان‌های انحرافی وارد آورد.

حجت‌الاسلام والمسلمین ابوالحسنی (منذر) نیز که از بارزترین تاریخ‌نگاران تاریخ معاصر است، از شاگردان برجسته آیت‌الله لنکرانی به شمار می‌رفت و بسیاری از اسرار پشت پرده تاریخ معاصر ایران را از وی دریافت کرد.

وی آثار گرانسنگی از خود بر جای گذاشت و سرانجام در اسفندماه سال ۱۳۹۰ روی در نقاب خاک کشید. پیام های تسلیت هفت تن از مراجع عظام در قم، مشهد، اصفهان و نجف اشرف در رحلت وی و سخنرانی اساتید بزرگ دانشگاه در بزرگداشتش، شاهد عظمت علمی و فرهنگی اوست.

کد مطلب 3920030

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