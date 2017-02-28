بزرگداشت دو چهره حوزوی تاریخ معاصر در همایش «بیدارگران بصیر»

به گزارش خبرگزاری مهر، همایش «بیدارگران بصیر» دوشنبه نهم اسفندماه در حوزه علمیه حضرت عبدالعظیم(ع) با حضور اقشار مختلف علمی و فرهنگی به ویژه طلاب و دانشجویان برگزار شد.

موسی حقانی رئیس مؤسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران و حجج‌اسلام صالحی خوانساری و محمدصادق ابوالحسنی از سخنرانان این همایش بودند.

همایش «بیدارگران بصیر» به بررسی اسرار تاریخ ایران به همراه نکوداشت مرحوم استاد علی ابوالحسنی (منذر) و یادبود آیت‌الله شیخ حسین لنکرانی پرداخت.

آیت‌الله‏ لنکرانی (متوفی ۱۳۶۸) مشهور به «بزرگمرد دین و سیاست» از رجال برجسته تاریخ معاصر ایران است که با عمر صدساله خویش از عصر مشروطه تا انقلاب اسلامی را درک کرد و از سیاستمداران مجاهد در مبارزه با استعمار، استبداد و فرقه های ضاله و انحرافی بود.

وی از زمان مشروطه در سلک حامیان آیت‌الله شیخ فضل‌الله نوری قرار گرفت و سپس در عصر پهلوی همسنگر مبارزاتی آیت ‏الله‏ سیدحسن مدرس شد و با آیت الله کاشانی، دکتر مصدق و شهید نواب صفوی بر ضد استبداد پهلوی همگام بود.

مرحوم لنکرانی از یاران قدیمی امام خمینی (ره) به شمار می رفت و در پیروزی انقلاب نقش بسیار ممتازی داشت. وی عمر خویش را در مقابله با استعمار انگلیس، وهابیت، بهاییت، کسروی‌گری و صوفی‌مآبی صرف کرد و ضربات سختی به جریان‌های انحرافی وارد آورد.

حجت‌الاسلام والمسلمین ابوالحسنی (منذر) نیز که از بارزترین تاریخ‌نگاران تاریخ معاصر است، از شاگردان برجسته آیت‌الله لنکرانی به شمار می‌رفت و بسیاری از اسرار پشت پرده تاریخ معاصر ایران را از وی دریافت کرد.

وی آثار گرانسنگی از خود بر جای گذاشت و سرانجام در اسفندماه سال ۱۳۹۰ روی در نقاب خاک کشید. پیام های تسلیت هفت تن از مراجع عظام در قم، مشهد، اصفهان و نجف اشرف در رحلت وی و سخنرانی اساتید بزرگ دانشگاه در بزرگداشتش، شاهد عظمت علمی و فرهنگی اوست.