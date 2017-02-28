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۱۰ اسفند ۱۳۹۵، ۱۵:۰۴

در جلسه ستاد تسهیل لرستان مطرح شد؛

بررسی مشکلات پاساژ قائم خرم‌آباد؛ ۳۰ میلیون به کسبه پرداخت می‌شود

بررسی مشکلات پاساژ قائم خرم‌آباد؛ ۳۰ میلیون به کسبه پرداخت می‌شود

خرم آباد - معاون هماهنگی امور اقتصادی و مدیریت منابع انسانی استانداری لرستان از پرداخت ۳۰ میلیون تومان وام کم بهره به کسبه پاساژ قائم خرم آباد که دچار آتش سوزی شده بودند خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، مهرداد غضنفری ظهر سه شنبه در جلسه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید لرستان اظهار داشت: بنا بر دستور و تاکید ویژه استاندار لرستان؛ مشکلات واحدهای تجاری پاساژ قائم خرم آباد در ستاد تسهیل و رفع موانع تولید مطرح شد.

وی بیان داشت: با توجه به دستور ویژه استاندار همه دستگاههای ذیربط موظف شده اند حداکثر تا یک هفته آتی اقدامات لازم برای تامین زیرساخت هایی از جمله آب، برق و گاز و فعال سازی این واحدها را انجام دهند.

معاون هماهنگی امور اقتصادی و مدیریت منابع انسانی استانداری لرستان با بیان اینکه با تصویب کارگروه، مبلغ ۳۰۰ میلیون ریال وام کم بهره توسط صندوق کار آفرینی امید که ۵۰ درصد آن از منابع استانی و مابقی با پیگیری و مسئولیت صندوق از منابع مرکز به کسبه اعطا خواهد شد گفت: همچنین مصوب می شود که هریک از بانک هایی که کسبه در آن بانک ها حساب داشته و مشتری آنها باشند نیز مبلغ ۵۰۰ میلیون ریال تسهیلات با بهره جاری بانک مرکزی به این کسبه پرداخت کنند.

غضنفری درخصوص وام های قبلی این کسبه نیز گفت: مقرر می شود که نسبت به استمهال وام های معوقه اقدامات لازم انجام پذیرد.

وی همچنین در خصوص بیمه بیکاری صاحبان واحدهای پاساژ قائم عنوان کرد: مصوب می شود که بر اساس لیست ارائه شده توسط اتاق اصناف، برقراری بیمه بیکاری با پیگیری اداره کل کار، تعاون و رفاه اجتماعی انجام شود.

معاون هماهنگی امور اقتصادی و مدیریت منابع انسانی استانداری لرستان با تاکید بر اینکه سیاست های ما در ستاد تسهیل و رفع موانع تولید؛ کمک به بهبود وضعیت کسب و کار در استان است گفت: با توجه به تاکید استاندار حل مشکلات کسب و کار واحدهای تجاری این پاساژ در دستور کار ستاد قرار گرفته شده است.

کد مطلب 3920040

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