به گزارش خبرنگار مهر، مهرداد غضنفری ظهر سه شنبه در جلسه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید لرستان اظهار داشت: بنا بر دستور و تاکید ویژه استاندار لرستان؛ مشکلات واحدهای تجاری پاساژ قائم خرم آباد در ستاد تسهیل و رفع موانع تولید مطرح شد.

وی بیان داشت: با توجه به دستور ویژه استاندار همه دستگاههای ذیربط موظف شده اند حداکثر تا یک هفته آتی اقدامات لازم برای تامین زیرساخت هایی از جمله آب، برق و گاز و فعال سازی این واحدها را انجام دهند.

معاون هماهنگی امور اقتصادی و مدیریت منابع انسانی استانداری لرستان با بیان اینکه با تصویب کارگروه، مبلغ ۳۰۰ میلیون ریال وام کم بهره توسط صندوق کار آفرینی امید که ۵۰ درصد آن از منابع استانی و مابقی با پیگیری و مسئولیت صندوق از منابع مرکز به کسبه اعطا خواهد شد گفت: همچنین مصوب می شود که هریک از بانک هایی که کسبه در آن بانک ها حساب داشته و مشتری آنها باشند نیز مبلغ ۵۰۰ میلیون ریال تسهیلات با بهره جاری بانک مرکزی به این کسبه پرداخت کنند.

غضنفری درخصوص وام های قبلی این کسبه نیز گفت: مقرر می شود که نسبت به استمهال وام های معوقه اقدامات لازم انجام پذیرد.

وی همچنین در خصوص بیمه بیکاری صاحبان واحدهای پاساژ قائم عنوان کرد: مصوب می شود که بر اساس لیست ارائه شده توسط اتاق اصناف، برقراری بیمه بیکاری با پیگیری اداره کل کار، تعاون و رفاه اجتماعی انجام شود.

معاون هماهنگی امور اقتصادی و مدیریت منابع انسانی استانداری لرستان با تاکید بر اینکه سیاست های ما در ستاد تسهیل و رفع موانع تولید؛ کمک به بهبود وضعیت کسب و کار در استان است گفت: با توجه به تاکید استاندار حل مشکلات کسب و کار واحدهای تجاری این پاساژ در دستور کار ستاد قرار گرفته شده است.