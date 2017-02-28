مردم ابوموسی حافظان کیان جمهوری اسلامی ایران هستند

به گزارش خبرنگار مهر، جاسم جادری ظهر سه شنبه در سخنانی در جمع مردم جزیره ابوموسی که در مسجد جامع امام حسن مجتبی (ع) این جزیره انجام شد، ضمن تسلیت ایام فاطمیه و سالروز شهادت حضرت فاطمه زهرا (س) به ورود پیکر پاک ۲۰ شهید گمنام دفاع مقدس به استان هرمزکان اشاره کرد و بیان داشت: حضور پیکرهای پاک این شهیدان، استان هرمزگان را عطرآگین کرده و فضایی آکنده از معنویت به این استان بخشیده است.

وی ادامه داد: پابرجایی و استواری نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران به برکت اهل بیت (ع) و شهدای بزرگوار بوده است.

استاندار هرمزگان در بخش دیگری از سخنان خود مردم شهرستان ابوموسی را مرزبانان و حافظان کیان جمهوری اسلامی ایران دانست و افزود: مردم ابوموسی مدافعان خلیج فارس هستند که از کیان نظام جمهوری اسلامی ایران در برابر دشمنان دفاع می کنند.

جادری با بیان اینکه نظام جمهوری اسلامی ایران، نظامی مردمی و برخواسته از دل مردم است، اظهار داشت: اساس نظام جمهوری اسلامی بر پایه مردم بنا نهاده شده و این امر موجب خنثی شدن تمامی توطئه ها و دسیسه های دشمنان علیه این نظام شده است.

وی با اشاره به اقدامات دولت تدبیر و امید، عنوان کرد: دولت یازدهم با وجود شرایط سخت تحریم و مسائل موجود در منطقه، توانسته موفقیت های خوبی در عرصه های اقتصادی و سیاسی کسب کند.

نماینده عالی دولت در استان هرمزگان اضافه کرد: خدمت به مردم وظیفه مسئولان است و در این راستا تلاش می کنیم مشکلات مردم ابوموسی را نیز بیش از گذشته رفع کنیم.

استاندار هرمزگان برای بازدید از جزیره ابوموسی و بررسی مسائل و پیگیری رفع مشکلات این شهرستان، روز سه شنبه برای ششمین بار به ابوموسی سفر کرد.