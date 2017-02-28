بیکاری ۵۵۰ نفر به دنبال انحلال یک پژوهشگاه توسط وزارت علوم

به گزارش خبرنگار مهر، امیر محمودزاده در جمع خبرنگاران درباره انحلال این پژوهشگاه از سوی وزارت علوم اظهار داشت: پژوهشگاه شاخص از سال ۱۳۸۵ مجوز فعالیت خود را از وزارت علوم اخذ کرد که تاکنون توانسته با کیفی‌سازی و جذب اعضای هیأت علمی از یک مرکز معمولی به یک پژوهشگاه مهندسی بلایای طبیعی تبدیل شود.

وی با تأکید بر اینکه تمام فرآیندها و اقدامات این پژوهشگاه مطابق قوانین وزارت علوم انجام شده است، اظهار داشت: پژوهشگاه شاخص در سال‌های قبل به عنوان پژوهشگاه برتر در حوزه دکترای پژوهش‌محور و امسال به عنوان کارآفرین برتر انتخاب شده است؛ این پژوهشگاه تنها عضو UNEP سازمان ملل متحد است که تمام پروژه‌ها در حوزه بحران‌های طبیعی را در خصوص ریزگردها، پلاسکو، بلایایی همچون زلزله، مدیریت بحران، پروژه‌های کلان و ... را انجام می‌دهد.

وی با بیان اینکه این پژوهشگاه علاوه بر انجام پژوهش در حوزه بحران‌های طبیعی، به آموزش نیز می‌پردازد، گفت: از سال ۹۱ مجوز پذیرش دانشجوی دکترا را از وزارت علوم دریافت کردیم و در سال ۹۲ نیز مجوز رسمی قطعی از وزارت علوم نیز دریافت شد.

محمودزاده با بیان اینکه فعالیت‌های علمی و آموزشی در این پژوهشگاه در حال انجام است، تصریح کرد: در یکی، دو سال گذشته قراردادی ۳۰ ساله با دانشگاه اصفهان منعقد کردیم و بنا شد که چهار ساختمان در این دانشگاه توسط پژوهشگاه راه‌اندازی شود؛ دو ساختمان را به عنوان اجاره دانشگاه اصفهان به این دانشگاه اختصاص دادیم و دو ساختمان دیگر که مربوط به پژوهشگاه بود را به سرانجام رساندیم.

وی با اشاره به قراردادهای پژوهشگاه شاخص‌پژوه با دانشگاه اصفهان افزود: قراردادهای خوبی با این دانشگاه منعقد کردیم و تصمیم گرفتیم که دانشجوی مشترک بین دانشگاه و پژوهشگاه شاخص بگیریم.

رئیس پژوهشگاه شاخص‌پژوه با بیان اینکه این قراردادها مجوز هیأت امنا دارد، اظهار داشت: رئیس دانشگاه اصفهان با شروع کار دولت جدید تغییر کرد و رئیس جدید این دانشگاه با پژوهشگاه به جای برخورد علمی، برخورد سیاسی داشت.

محمودزاده تأکید کرد: در حال حاضر پژوهشگاه‌ شاخص‌پژوه ۱۴۰ دانشجو از طریق کنکور سراسری پذیرش کرده و در راستای خدمت به وزارت علوم و عمل به فرامین رهبری، اقدامات خود در حوزه علمی و آموزشی را به نتیجه رسانده است.

وی خاطرنشان کرد: در حال حاضر ۵۵۰ مورد اشتغال در شرکت‌های اقماری توسط پژوهشگاه شاخص‌پژوه به نتیجه رسیده که با این لغو مجوز و انحلال پژوهشگاه شاخص‌پژوه، این ۵۵۰ نفر بیکار خواهند شد و دانشجویان در حال تحصیل نیز بلاتکلیف می‌شوند.

محمودزاده با تأکید بر اینکه ظرف هفت روز نمی‌توان برای یک پژوهشگاه تعیین تکلیف کرد، گفت: برخورد سیاسی با علم پژوهش جواب نمی‌دهد، ما حتی نتوانسته‌ایم با وزیر علوم این دولت جلسه‌ای داشته باشیم تا در یک زمان پنج دقیقه‌ای در خصوص فعالیت پژوهشگاه صحبت کنیم.

وی با تأکید بر اینکه دیوان عدالت اداری به نفع پژوهشگاه شاخص حکم دارد، اظهار داشت: در این حکم آمده است که ادامه فعالیت پژوهشگاه بلامانع است و ما نمی‌توانیم مانع فعالیت آنها در حوزه علم و فناوری شویم.

دبیر علمی اولین کنفرانس تفکر خلاق، سرمایه‌گذاری و توسعه با تأکید بر اینکه تولید علم به واسطه بخش خصوصی امکانپذیر است، خاطرنشان کرد: در حال حاضر ۳۰ دانشجوی مشترک با دانشگاه صنعتی اصفهان داریم و به خاطر این برخوردهای سیاسی و لغو مجوز از سوی وزارت علوم، تمام این دانشجویان بلاتکلیف هستند.

محمودزاده با بیان اینکه ما در این پژوهشگاه تخلف اداری، حقوقی و علمی انجام نداده‌ایم، گفت: سازمان بازرسی کشور اعلام می‌کند که قرارداد پژوهشگاه و دانشگاه اصفهان، مجوز هیأت امنا ندارد؛ در صورتی که مجوز هیأت امنا داریم.

به گفته وی، بعد از تغییر دولت، بند سرمایه‌گذاری پژوهشگاه حذف شد، در صورتی که شاهدان زیادی در آن زمان وجود داشته‌اند که می‌توانند در حال حاضر اثبات کنند این بند وجود دارد.

رئیس پژوهشگاه شاخص‌پژوه تأکید کرد: به هنگام تغییر دولت در سال ۹۲، مدیران دانشگاه اصفهان در این مصوبه دخل و تصرف انجام دادند.

محمودزاده ادامه داد: سازمان بازرسی اعلام کرده که تعدادی از دانشجویان بدون کنکور وارد این پژوهشگاه شده‌اند در صورتی که ما ۷ روش ورودی دانشجویان را رعایت کرده‌ایم و قبل از جذب دانشجویان به پژوهشگاه، به تأئید وزارت علوم رسیده‌اند.

وی افزود: همچنین وزارت علوم در تاریخ هفتم دی ماه ۹۵ دانشجویان مشترک پژوهشگاه شاخص با اصفهان را مورد تائید خود قرار داده است.

دبیر علمی اولین کنفرانس تفکر خلاق، سرمایه‌گذاری و توسعه با اشاره به فعالیت‌های پژوهشگاه شاخص‌پژوه که مورد تائید وزارت علوم بوده است، اظهار داشت: وزارت علوم این پژوهشگاه را به عنوان پژوهشگاه برتر در تولید علم معرفی کرده و به عنوان پژوهشگاه برتر نیز شناخته شده است.

محمودزاده تأکید کرد: تاکنون از ابتدای فعالیت وزیر علوم در این دولت، ۱۷ نامه به وزارت علوم فرستاده‌ایم تا بتوانیم صحبتی در خصوص فعالیت‌های پژوهشگاه داشته باشیم، اما مثمر ثمر نبوده است.

وی تصریح کرد: ما می‌توانیم اگر تخلفی کرده‌ایم، دفاعی داشته باشیم. چطور می‌شود یک پژوهشگاه در مدت زمان چند روزه منحل شود؛ بدون اینکه از فعالیت‌های خود دفاع کند؟

رئیس پژوهشگاه شاخص‌پژوه خاطرنشان کرد: اگر لازم است که فعالیت‌های پژوهشی را از آموزشی در این پژوهشگاه جداسازی کنیم، ما حاضر هستیم که به فعالیت‌های پژوهشی خود بپردازیم و بخش آموزش را از پژوهش جدا کنیم؛ البته ۹۸ درصد فعالیت‌های ما با این وجود پژوهشی است.

محمودزاده افزود: ما حاضر هستیم از حقوق خود دفاع کنیم و مدارکی در این خصوص ارائه دهیم.

وی با تأکید بر اینکه با محوریت سیاسی، یک پژوهشگاه را نمی‌توان مورد مواخذه قرار داد، گفت: درخواست دیدار با وزیر علوم را داریم تا بتوانیم در این خصوص صحبت کنیم.