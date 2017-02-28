ورزشکاران جهرمی در مسابقات بین المللی کاراته برتر شدند

عبدالرحیم خداجو در گفت و گو با خبرنگار مهر گفت: ۱۰ ورزشکار مرد و زن شهرستان جهرم در مسابقات بین‌المللی سوکیوکوشین کاراته حائز مقام های برتر شدند.

وی افزود: سومین دوره مسابقات بین‌المللی کاراته به میزبانی اهواز با حضور ۸ کشور خارجی از جمله افغانستان، پاکستان، عراق، کویت، لبنان، زیمبابوه، آذربایجان و ترکیه در سبک سوکیوکوشین در دوبخش آقایان و بانوان و در رده‌های سنی نونهالان، نوجوانان، جوانان، امید، بزرگسالان و پیشکسوتان برگزار شد.

خداجو بیان کرد: در پایان این رقابت‌ها کاراته‌کاهای شهرستان جهرم در بخش آقایان و بانوان موفق به کسب سه مدال طلا، پنج مدال نقره و دو مدال برنز شدند.

وی ادامه داد: در بخش آقایان فرهاد نوروزی و سید علی اصغر باقریان مقام اول، محسن مرزبان پور و محمود آهویی مقام دوم و آرمین رحمانیان و محمد باقری مقام سوم را کسب کردند.

رئیس اداره ورزش و جوانان جهرم اضافه کرد: در بخش بانوان نیز معصومه رحمانیان مدال طلا را کسب نمود، سمیرا کاظمیان، زهرا دبیری و مریم راهپیما صاحب مدال نقره شدند.