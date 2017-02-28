۲۸ هزار هکتار از باغات خراسان شمالی نیاز به اصلاح دارد

محمدعلی شریکیان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در حال حاضر ۳۹ هزار و ۲۰۰ هکتار از سطح زیرکشت خراسان شمالی را باغات تشکیل می دهد که سالانه ۲۷۵ هزار محصول از این سطح زیرکشت تولید می شود.

شریکیان با بیان اینکه ۱۵ درصد از باغات خراسان شمالی درجه یک است، افزود: این باغات به گونه ای است که در آن از ارقام مرغوب و فقط یک نوع محصول کشت شده و نیاز به اصلاح ندارد.

وی تصریح کرد: طی بررسی های انجام شده، ۷۰ درصد از باغات استان معادل ۲۸ هزار هکتار، درجه دو محسوب می شوند و به دلیل انجام نشدن بعضی از عملیات باغداری نیاز به اصلاح و نوسازی دارد.

مدیرامورباغبانی جهادکشاورزی استان گفت: درسطح باغات درجه دو خراسان شمالی گونه های مختلف محصول با هم کشت می شود که از ارقام غیرمقاوم و نا مرغوب استفاده شده است، به همین منظور برای افزایش تولید، بهبود کمیت وکیفیت، عملکرد بهتر و افزایش درآمد اقتصادی باغدار نیاز به اصلاح، نوسازی و جایگزینی ارقام بهتر دارد.

شریکیان بیان کرد: کشت محصولات مرغوب و کم آب، مقاوم در برابر تنش های محیطی منطقه، تغذیه مناسب خاک و تجهیز باغات به آبیاری نوین از جمله اقدامات عملیات اصلاح باغات است

وی با بیان اینکه سال گذشته ۳۰۰ هکتار از باغات سطح استان اصلاح شد، افزود: امسال نیز به منظور توسعه و اصلاح باغات ۳۵۰ هزاراصله نهال توسط ۱۲ نهالستان در خراسان شمالی تولید شده است.

مدیرامورباغبانی جهادکشاورزی استان گفت: دربرنامه توسعه باغات اولویت ما توسعه باغات با ارقام متناسب با شرایط استان از جمله زعفران، گل محمدی، سیب پایه رویشی، گرد و پیوندی و پسته است.

شریکیان با بیان اینکه ۱۵ درصد از باغات استان درجه سه است، اظهار کرد: این سطح از باغات دارای درختان قدیمی است که بهره وری خود را از دست داده و باید درختانی با گونه های مناسب جایگزین شود.

وی افزایش عملکرد تولید و بهره وری از آب را جزء اهداف مهم برنامه اصلاح و نوسازی باغ های قدیمی عنوان کرد.