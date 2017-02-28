۱۱ سامانه ثبت تخلف عبور و مرور در گیلان به بهره برداری رسید

به گزارش خبرنگار مهر، طی مراسمی که ظهر سه شنبه به صورت ویدئوکنفرانس به طور همزمان در سطح کشور با حضور معاون اول رئیس جمهور و وزیر راه و شهرسازی برگزار شد، ۱۱ سامانه ثبت تخلفات عبور و مرور در جاده های استان گیلان به بهره برداری رسید.

این سامانه ها که با هدف ثبت تخلف سرعت لحظه ای و میانگین تمامی خودروهای در حال تردد در شریان های اصلی استان نصب شده اند، در محورهای رشت-فومن، فومن-سراوان، جاده قدیم رشت- لوشان و آزادراه رشت- قزوین به بهره داری رسیدند.

استاندار گیلان در این مراسم که به صورت ویدئو کنفرانس با ۲۱ استان اجرا شد، به گردشگرپذیری گیلان در طول سال اشاره و اظهار کرد: گیلان در طول سال میزبان ۳۰ میلیون گردشگر است که حجم بالای ورود گردشگران به استان نیاز به سامانه های ثبت تخلفات رانندگی را به خوبی نشان می دهد.

محمدعلی نجفی افزود: با بهره برداری از ۱۱ سامانه جدید، به تعداد پنج سامانه ای که از پیش در شریان های گیلان جاگذاری شده است، افزوده شده و در مجموع تعداد سامانه های ثبت تخلف سرعت در استان به ۱۶ عدد رسید.

وی با بیان اینکه تردد در راه ها و جاده های گیلان نیازمند افزودن تعداد سامانه های هوشمند ثبت تخلف و کنترل و پایش تصویری است اعلام کرد: گیلان در صدد است در شش ماه نخست سال آینده، ۳۰ سامانه جدید را به سامانه های فعال کنونی اضافه کند.

در مراسم امروز، در سطح کشور ۶۰۰ سامانه به بهره برداری رسید و بنا بر گفته های وزیر راه و شهرسازی، چشم انداز کشور برای نصب سامانه ها در آینده نزدیک، نصب ۱۸۸۰ سامانه ثبت تخلف در سطح جاده های سراسر کشور است.