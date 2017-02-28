به گزارش خبرگزاری مهر به نقل وزارت علوم، محمد حسین امید در اجلاس سراسری روسای دانشگاهها، مراکز آموزش عالی، پژوهشگاهها و پارکهای علم و فناوری که در پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران برگزار شد، ضمن ارائه گزارشی از اهم اقدامات انجام شده در حوزه اداری و مالی، از تخصیص ۱۰۰ درصدی پرداخت اعتبارات تعمیرات اساسی و تجهیزات دانشگاهها خبر داد.
وی درخصوص بدهیهای بازمانده از سالهای قبل اظهار داشت: این امر از ابتدای دولت پیگیری شد تا کسریهای به جا مانده از قبل از سال ۹۲ که عمدتاً مربوط به تخصیص ناچیز سال ۹۱ است جبران شود و خوشبختانه با پیگیری های انجام شده در اواخر تابستان، دولت مصوب کرد هزار میلیارد تومان از محل اوراق صکوک به وزارتخانه پرداخت کند.
معاون اداری مالی وزارت علوم افزود: پیگیری انتشار اوراق صکوک در مراحل نهایی قرار دارد و قرار است ۴ هزار میلیارد ریال نقدی باشد که ۵۰۰ میلیارد ریال برای طرحهای ۵۰ درصدی و بقیه برای پرداخت بدهیهای پیمانکاران جاری اختصاص مییابد.
وی با بیان اینکه درسال آینده بودجه دانشگاهها براساس شاخصهای عملکردی خواهد بود، عنوان کرد: تثبیت این شیوه بودجهریزی که مبتنی بر یک مدل علمی است، بزرگترین دستاورد مالی محسوب میشود.
معاون اداری، مالی و مدیریت منابع وزارت علوم با اشاره به اینکه در لایحه بودجه سال آینده ۱۳ درصد رشد نسبت به سال ۹۵ در نظر گرفته شده است خاطرنشان کرد: افزایش ۳ درصدی بودجه دانشگاهها در مجلس شورای اسلامی پیشبینی شده به گونهای است که میانگین رشد بودجه از ۱۳ درصد به ۱۶ درصد خواهد رسید.
وی افزود: علاوه بر این افزایش ۳ درصدی، ۴۷ میلیارد تومان نیزبه صورت متمرکز برای دانشگاههایی که رشد زیر ۱۶ درصد دارند اختصاص می یابد و به این ترتیب رشد میانگین به حدود ۱۷ تا ۱۸ درصد میرسد.
امید درخصوص فعالیتهای انجام شده در حوزه مدیریت و دانشگاه سبز، به برگزاری نمایشگاه مدیریت سبز در سازمان برنامه و بودجه و مجلس شورای اسلامی و همچنین برگزاری همایش دانشگاه سبز در دانشگاه خلیج فارس اشاره کرد و گفت: این اقدامات سبب شد در بودجه سال آینده ۴۰ میلیارد تومان برای برنامههای مدیریت سبز در نظر گرفته شود.
وی با بیان اینکه بیش از ۶۰ بنیاد خیرین در دانشگاهها، مراکز پژوهشی و پارکهای علم و فناوری شکل گرفته توصیه کرد: در این زمینه فعالیت گستردهتری انجام شود.
معاون اداری، مالی و مدیریت منابع وزارت علوم افزود: از یکسال پیش کارگروه تحول در اقتصاد آموزش عالی در وزارتخانه تشکیل شده است که راههای تنوعبخشی به منابع درآمدی را بررسی میکند تا از وابستگی ۱۰۰ درصدی به منابع دولتی رهایی یابیم.
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