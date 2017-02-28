شورای برنامه ریزی بیست و پنجمین نمایشگاه قرآن تشکیل جلسه داد

به گزارش خبرگزاری مهر، صبح امروز سه شنبه ١٠ اسفندماه، چهارمین جلسه شورای برنامه ریزی بیست و پنجمین نمایشگاه بین المللی قرآن کریم با حضور معاون قرآنی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و اعضای شورای برنامه ریزی نمایشگاه برگزار شد.

در این جلسه اهداف، راهبردها و سیاست های اجرایی بیست و پنجمین نمایشگاه بین المللی قرآن کریم مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

همچنین در این جلسه در خصوص اصول حاکم بر نمایشگاه بیست و پنجم و مشارکت جدی و هر چه بیشتر دستگاه ها و نهادهای دولتی و غیردولتی تاکید شد.

مشارکت حداکثری آحاد جامعه، فراهم سازی بستر لازم برای حضور حداکثری و مشارکت هر چه بیشتر در امر برپایی نمایشگاه، مشارکت داوطلبانه مردم در نمایشگاه و همچنین حضور و مشارکت فعال رسانه های جمعی از دیگر موضوعات بود، که مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

در این جلسه حجت الاسلام والمسلمین محمدرضا حشمتی، حجت الاسلام والمسلمین محمدعلی خسروی، حجت الاسلام والمسلمین علیرضا حشمتی، ابوالقاسم ایرجی، اصغر امیرنیا، امیر اشراقی، عباس نظری راد، محمدمهدی عزیززاده، عباسی مقدم، بهروز فتحی، غلامرضا نوعی، ولی یاراحمدی، و محمدرضا پورمعین حضور داشتند.