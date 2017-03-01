تاثیر ظاهر و باطن بر گرایش ها و اراده/ گفتاری از خسرو باقری

به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه شنبه های تعلیم و تربیت خسرو باقری این هفته به تاثیر باطن بر ظاهر -تاثیر بر گرایش ها و اراده پرداخته است. بعد دومی که در فرد غیر از اندیشه و فکر وجود دارد مسئله اراده و خواست فرد است. نیت ها و تصمیم های فرد بسیبار مهم هستند. اگر بپرسیم که چرا این کار از فرد سر می زند در جواب می گوئیم که چون یک اراده و خواست و میل قوی در درونش وجود دارد.

اگر بخواهیم دگرگونی و وقفه در آن شاهد باشیم باید به سراغ آن اراده برویم. اما با این تفاوت که ما دستمان در این زمینه ها زیاد باز نیست. برخلاف قسمت اول یعنی بینش و اندیشه که دستمان باز بود.

در این فایل صوتی خسرو باقری به تبیین تاثیر باطن بر ظاهر -تاثیر بر گرایش ها و اراده پرداخته است. این فایل صوتی را در بالا می توانید بشنوید.