به گزارش خبرنگار مهر، علی شاهوردی ظهر سه شنبه در همایش صدور صلاحیت حرفه ای پرستاران لرستان در سخنانی اظهار داشت: صدور صلاحیت حرفه ای برای پرستاران قطعی است اما ما باید در راستای ادامه این روند برنامه ریزی داشته باشیم.

وی از سازمان های صنفی مانند نظام پرستاری به عنوان گیرنده های عصبی جامعه یاد کرد و گفت: اگر می خواهیم جامعه به سمت جلو حرکت کند باید پیام های این سازمان ها را دریافت و به آن ها توجه بیشتری داشته باشیم.

عضو سازمان نظام پرستاری لرستان صلاحیت حرفه ای را مجموعه ای از دانش ها دانست که توسط فرد در محیط های آموزشی و کار کسب می شود و در نهایت تبدیل به حرفه می شود تأکید کرد: مدرک تحصیلی همیشه دال بر مجوز کار نیست ضمن اینکه صدور صلاحیت هم می تواند توسط سیستم دولتی و هم سیستم صنفی صورت گیرد.

وی در ادامه خواستار صدور شماره نظام پرستاری، توجه و حمایت بیشتر وزارت نسبت به این سازمان شد و تأکید کرد: به عنوان عضو کوچکی از سازمان نظام پرستاری باید عنوان کنم که این سازمان آمادگی هر گونه همکاری را برای اجرای برنامه صدور صلاحیت حرفه ای پرستاران دارد.

عضو سازمان نظام پرستاری لرستان خاطرنشان کرد: سازمان نظام پرستاری مخالف هر گونه جو غیر وحدت در بین پرستاران است.