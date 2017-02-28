اجرای طرح لباس هماهنگ در مدارس قم ۱۶ میلیارد تومان گردش مالی دارد

به گزارش خبرنگار مهر، علی یوسفی در هفتمین جلسه شورای آموزش و پرورش استان قم که ظهر سه‌شنبه در سالن امام جواد(ع) استانداری قم برگزار شد، با اشاره به اهمیت طرح لباس هماهنگ دانش آموزان با رویکرد اقتصاد مقاومتی، اظهار کرد: حداقل ۲۳۵ هزار دانش آموز در مقاطع مختلف در سال تحصیلی جدید نیاز به لباس فرم مدرسه دارند که استفاده از این ظرفیت می‌تواند گردش مالی خوبی برای استان به همراه داشته باشد.

رئیس انجمن اولیا و مربیان اداره کل آموزش و پرورش قم با بیان اینکه اجرای این طرح لباس هماهنگ دانش آموزان از سوی مستندهایی مختلفی مورد پیگیری قرارگرفته است، افزود: این مسئله در سند تحول بنیادین آموزش و پرورش مطرح شده و از مصوبات مجلس شورای اسلامی بوده است.

وی تأکید کرد: اگر میانگین ۷۰ هزار تومان برای لباس فرم هر دانش آموز در نظر بگیریم بالای ۱۶ میلیارد تومان گردش مالی خواهد داشت که برای اقتصاد استان بسیار اثرگذار خواهد بود و موجب رونق آن خواهد شد.

یوسفی بر لزوم رعایت استانداردهایی در تولید لباس هماهنگ مدارس هم تاکید کرد و افزود: با توجه به مشکلات دوخت لباس سنتی و دستی که در سال‌های گذشته در لباس‌های فرم دانش آموزان وجود داشت و نارضایتی والدین را به همراه داشت تولید کنندگان طرف قرار داد آموزش و پرورش باید تنها از دوخت صنعتی استفاده کنند.

رئیس انجمن اولیا و مربیان اداره کل آموزش و پرورش قم افزود: پارچه لباس‌ها باید متناسب با شرایط اقلیمی و آب هوایی استان قم و شان دانش آموزان انتخاب شود و با حذف شدن واسطه‌ها در طی مراحل تولید قیمت تمام شده لباس‌ها مناسب باشد که خانواده‌ها توانایی خرید آن را داشته باشند.

کیفیت لباس‌های فرم مدارس مناسب نیست

وی با بیان اینکه در نظرسنجی‌های صورت گرفته از والدین، اکثریت نظرشان بر لباس هماهنگ بوده است، اظهار کرد: اما این لباس‌ها بایدبا کیفیت به دست مردم برسند که رضایت آن‌ها را تأمین کند، در حالی که امروز در لباس‌های فرم مدارس کیفیت پارچه‌ها نوعاً مناسب نیست و از مواد پلاستیکی در آن استفاده شده است.

یوسفی محل توزیع مناسب، استفاده از تولیدات داخلی، مدل و رنگ زیبا، رعایت بهداشت لباس تهیه وتوزیع برای کلیه دانش آموزان عدم تحمیل هزینه‌های جانبی، زمان توزیع مناسب و عدم عرضه ملبوسات خارج از چارچوب آموزش و پرورش را از دیگر شرایط خرید لباس فرم مدارس از تولید کنندگان استان برشمرد.

رئیس انجمن اولیا و مربیان اداره کل آموزش و پرورش قم با تاکید بر اهمیت نظارت و کنترل بر تهیه لباس مدارس بیان کرد: باید در تمام مراحل از تهیه پارچه تا توزیع نظارت صورت بگیرد، رسیدگی به تخلفات تولید و توزیع کنندگان، برگزاری نمایشگاه مد و لباس مدارس و نظر سنجی از اولیا و مربیان دانش آموزان هم از جمله مواردی است که باید مورد توجه قرار بگیرد.

وی بر اهمیت حمایت از دانش آموزان ایتام و نیازمند هم تأکید کرد و گفت: باید شرایط ویژه‌ای برای این دانش آموزان پیش بینی شود، در رابطه با مکان توزیع هم باید در هر ناحیه حداقل ۴ فروشگاه بزرگ به این منظور اختصاص داده شود.

یوسفی بر ایجاد سامانه الکترونیکی جامع لباس هماهنگ دانش آموزان هم تأکید کرد و گفت: این سامانه می‌تواند در انجام نظارت‌های هماهنگ بر روی تأمین لباس دانش آموزان مؤثر باشد.