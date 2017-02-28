سمیه یزدانی در استقامت جاده سی و یکم شد

به گزارش خبرنگار مهر، در پایان چهارمین روز از مسابقات دوچرخه سواری جاده قهرمانی آسیا در بحرین سمیه یزدانی تنها رکابزن رده سنی بزرگسالان کشورمان در بخش استقامت جاده حضور یافت و در این ماده در بین کشورهای آسیایی سی و یکم شد.

در این ماده که در مسافت ۸۹.۶ کیلومتر برگزار شد ورزشکارانی از کشورهای هنگ کنگ، کره جنوبی و ژاپن مدالهای طلا، نقره و برنز را بدست آوردند.

امروز صبح در ماده استقامت جاده جوانان امیرحسین جمشیدیان موفق شد اولین مدال تیم ایران را به رنگ برنز بدست آورد.

مسابقات دوچرخه سواری جاده قهرمانی آسیا از هفتم تا دوازدهم اسفندماه در بحرین برگزار می شود.