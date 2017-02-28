سامانه های ثبت تخلف در جاده های گیلان به ۴۶ عدد افزایش می یابد

محمدعلی نجفی در گفتگو با خبرنگار مهر در حاشیه مراسم بهره برداری از ۱۱ سامانه ثبت تخلف در عبور و مرور در راه های گیلان اظهار کرد: ۳۰ سامانه جدید طی شش ماه آینده به سامانه های ثبت تخلف فعال در راه های استان اضافه می شود.

وی با اشاره به سیاست های گیلان برای پوشش تمامی جاده های استان به سامانه های هوشمند اظهار کرد: گیلان در طول سال میزبان گردشگران متعددی است که تامین امنیت جاده ها برای تردد خودروهایشان وظیفه ای سنگین برای گیلان محسوب می شود.

استاندار گیلان در پاسخ به دلیل کمبود سامانه های ثبت تخلف در جاده های گیلان نسبت به سایر استان ها گفت: طرح نصب و بهره برداری از سامانه های فوق طبق برنامه ریزی های وزارت راه صورت گرفته و شاخص هایی همچون طول و عرض جاده ها و همینطور وسعت استان ها برای تخصیص دوربین های فوق مدنظر بوده است.

نجفی تاکید کرد: با این همه گیلان با توجه به میزبانی از گردشگران چند ده میلیونی در طول سال و همینطور قرار گرفتن در مسیرهایی که منتهی به مرزهای ترانزیتی کشور می شود نیازمند افزایش تعداد سامانه های هوشمند در جاده ها است.

وی افزود: با افزوده شدن ۳۰ سامانه جدید در شش ماه آینده، تعداد سامانه های ثبت تخلف در گیلان به ۴۶ سامانه خواهد رسید.

استاندار گیلان خاطرنشان کرد: افزودن سامانه های ثبت تخلف در جاده های استان، سیاستی است که گیلان آن را دنبال می کند تا اشراف حداقلی را در جاده های استان داشته باشیم و بر تردد ایمن خودروها در سراسر گیلان بیفزائیم.