اولین مانور جستجو و نجات شبانه در مقیاس بزرگ برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از بنادر و دریانوردی هرمزگان، اولین مانور جستجو و نجات شبانه با هدف آمادگی بیش از پیش ارگانهای دریایی در مواجهه با شرایط اضطرار در شب برگزار شد.

معاون امور دریایی سازمان بنادر و دریانوردی کشور گفت: با توجه به نزدیکی ایام نوروز و حضور خیل عظیم هموطنان بمنظور تجربه سفرهای دریایی در آبهای نیلگون خلیج فارس و در راستای ارتقا آمادگی ناوگان دریایی و نیروهای جستجو و نجات این مانور برنامه ریزی و اجرا شد.

محمد راستاد ضمن تشریح سناریوی این مانور اظهار داشت: اضطراری که به شکل فرضی پیش بینی شده بود، حریق بر روی یک شناور مسافری با 100 سرنشین بود که منجر به تخلیه شناور و شناور شدن مسافرین بر روی سطح آب بود.

وی در ادامه افزود: برای مدیریت این بحران فرضی 13 شناور ناجی و آتش خوار و امدادی درگیر عملیات شدند.

این مقام مسئول، بهره گیری از دوربین های دید در شب در راستای شناسایی افراد بر روی آب و نجات افراد مضطر، همکاری و تعامل بین ارگانهای دریایی مستقر در بندرعباس و سازمان بنادر بعنوان هماهنگ کننده و برنامه ریز این عملیات را از نقاط قوت این مانور برشمرد.

راستاد در پایان اظهار داشت: براساس ارزیابی و خودپایشی کارشناسان مربوطه، تجهیزات و نیروهای انسانی در آمادگی مطلوب به سر برده و توانستند به خوبی و براساس یک برنامه نظام مند عملیات را مدیریت کنند.

معاون امور دریایی اداره کل بنادر و دریانوردی استان هرمزگان نیز با بیان اینکه سهم بنادر استان هرمزگان از مباحث مسافری در مقایسه با بنادر دیگر کشور 98 درصد است اظهار داشت: براساس آمارها در 10 ماهه سال جاری 15 میلیون نفر سفر انجام شد که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته از رشد 5 درصد برخوردار بوده و این افزایش نشانگر اهمیت و توجه به مباحث ایمنی و آمادگی برای شرایط اضطرار است.

نوفرستی خاطر نشان کرد: همانگونه که سهم مباحث مسافری در هرمزگان بالا است باید به همان نسبت آمادگی نیروی انسانی و ابزار و ادوات جستجو و نجات نیز افزایش یابد.

وی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به برگزاری مانور جستجو و نجات شبانه افزود: علاوه بر جستجو و نجاتی که در دستورالعمل این مانور دیده شده بود تجهیزات اطلاع رسانی نجات مورد آزمایش قرار گرفت و قابلیتهای آنها در خصوص موقعیت مکانی و زمانی بررسی شد.

معاون امور دریایی اداره کل بنادر و دریانوردی هرمزگان گفت: در این مانور نیروها و ارگانهای دریایی و درمانی(نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، دریابانی نیروی انتظامی، دانشگاه علوم پزشکی، جمعیت هلال احمر) و همیاران ناجی مشارکت فعال داشتند.

این مقام مسئول در پایان خاطرنشان کرد: بعد از اتمام مانور با تشکیل یک کارگروه، نقاط قوت و ضعف مورد بررسی و پایش قرار گرفته و برای تقویت نقاط قوت و رفع نواقص احتمالی نسخه جداگانه ای پیچیده خواهد شد.