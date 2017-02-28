دانش آموزان مدرسه صدرای فارسان در اردوی فرهنگی قم شرکت کردند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل تبلیغات اسلامی چهار محال و بختیاری، جوانبخت خدادادی گفت: با هدف ایجاد شور و نشاط بیشتر در بین دانش آموزان مدارس صدرا و به منظور تجلیل از تلاش این دانش آموزان در فعالیت های فرهنگی، مذهبی و آموزشی این اردوی سه روزه برگزار شد.

خدادادی افزود: دانش آموزان دبیرستان علوم و معارف اسلامی صدرای شهرستان فارسان در اردوی زیارتی قم و جمکران شرکت کردند و از وجود عالمان دینی و سخنرانی های آنها بهره بردند.

رابط مدارس علوم و معارف اسلامی صدرا در چهار محال و بختیاری بیان کرد: از دیگر برنامه های این اردوی سه روزه، بازدید از خانه امام خمینی (ره)، بازدید از بیت النور، بازدید از کوه خضر و زیارت امام زاده آقا علی عباس بود.