به گزارش خبرگزاری مهر، علی مویدی در ملاقات با عادل شایخ ماتف رییس هیات قزاقستان در حاشیه کنفرانش بین المللی تهران علیه قاچاق مواد مخدر گفت: جمهوری اسلامی ایران، تعامل خوبی با قزاقستان دارد، در عین حال نیازمند کیفی سازی برنامه‌های مشترک نیز است .

وی در ادامه مرکز اطلاعات منطقه‌ای و هماهنگی‌ آسیای مرکزی برای مبارزه با قاچاق موادمخدر غیر قانونی (CARICC) را فرصت منطقه‌ای خواند و افزود: مرکز تبادل اطلاعات منطقه‌ای (JPC) در تهران هم همکاری خوبی با کاریک دارد.

قائم مقام دبیرکل ستاد بیان داشت: کشورهای منطقه باید به فکر راه حل مشکل اعتیاد در منطقه باشند؛ چرا که سیاست‌های کشورهای غربی با شکست روبرو شده است و عملکردشان طی سال‌های اخیر نشان داد که آنها فرشته نجات ما در منطقه نیستند.

مویدی افزود: کشورهای منطقه باید تلاش کنند تا با افکار و اندیشه خود، بخشی از مشکلات را برطرف کنند و نباید منتظر رفع مشکلات از سوی غربی ها باشند، چرا که غرب زمینه تولید مواد مخدر را در افغانستان فراهم می‌کند.

وی تصریح کرد: در سال ٢٠٠١ تولید مواد مخدر در افغانستان ١٥٠ تن بود، اما به محض ورود کشورهای غربی به آن کشور، سطح زیر کشت خشخاش، هر روز در حال افزایش است.

قائم مقام دبیرکل ستاد تاکید کرد: هماهنگی و همدلی کشورهای منطقه تنها راه برون رفت از معضل مواد مخدر است.

همچنین عادل شایخ ماتف رییس هیات قزاقستان در این ملاقات گفت: قزاقستان و ایران همکاری استراتژیک در منطقه دارند، ما نیز به نقش جمهوری اسلامی ایران در مبارزه با مواد مخدر در منطقه و آسیای مرکزی آگاهیم.