اجرای طرح شناسایی استعدادهای برتر در مدارس چهارمحال و بختیاری

بهروز امیدی در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به برگزاری طرح شهاب در این استان، اظهار داشت: طرح شناسایی استعدادهای برتر در مدارس چهارمحال و بختیاری برگزار می شود.

وی عنوان کرد: طرح شناسایی استعداد های برتر در مدارس چهارمحال و بختیاری در هشت رشته از جمله ریاضی، ورزش، علوم تجربی و ... برگزار می شود.

مدیرکل آموزش و پرورش استان چهار محال وبختیاری تاکید کرد: در این طرح دانش آموزان با استعداد شناسایی می شوند و برای موفقیت بهتر هدایت تحصیلی می شوند.

وی گفت: این طرح در پایه چهارم برگزار می شود.