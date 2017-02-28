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۱۰ اسفند ۱۳۹۵، ۱۶:۲۶

مدیرکل آموزش و پرورش چهار محال وبختیاری خبر داد:

اجرای طرح شناسایی استعدادهای برتر در مدارس چهارمحال و بختیاری

اجرای طرح شناسایی استعدادهای برتر در مدارس چهارمحال و بختیاری

شهرکرد- مدیرکل آموزش و پرورش استان چهار محال وبختیاری از اجرای طرح شناسایی استعداد های برتر در مدارس چهارمحال و بختیاری خبر داد.

بهروز امیدی در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به برگزاری طرح شهاب در این استان، اظهار داشت: طرح شناسایی استعدادهای برتر در مدارس چهارمحال و بختیاری برگزار می شود.

وی عنوان کرد: طرح شناسایی استعداد های برتر در مدارس چهارمحال و بختیاری در هشت رشته از جمله ریاضی، ورزش، علوم تجربی و ... برگزار می شود.

 مدیرکل آموزش و پرورش استان چهار محال وبختیاری تاکید کرد: در این طرح دانش آموزان با استعداد شناسایی می شوند و برای موفقیت بهتر هدایت تحصیلی می شوند.

وی گفت: این طرح در پایه چهارم برگزار می شود.

کد مطلب 3920149

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