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۱۰ اسفند ۱۳۹۵، ۱۶:۲۸

معاون استاندار چهارمحال و بختیاری:

ماندگاری برف در چهارمحال و بختیاری کاهش یافت

ماندگاری برف در چهارمحال و بختیاری کاهش یافت

شهرکرد- معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار چهارمحال و بختیاری گفت: ماندگاری برف در این استان به ۲۸ روز کاهش یافته است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری استانداری چهارمحال و بختیاری گودرز امیری اظهار داشت: بر اثر افزایش دما و تغییرات اقلیمی در این استان ماندگاری برف که در سال های گذشته هشت ماه بوده اما امسال به ۲۸ روز کاهش یافت.

وی افزود: از ۹ سال گذشته تاکنون چهارمحال و بختیاری با پدیده خشکسالی، تغییر بارش از برف به باران و افزایش دما مواجه شده است.

امیری تصریح کرد: ۲۰ میلیارد ریال اعتبار برای تجهیز ایستگاه های هواشناسی چهارمحال و بختیاری اختصاص یافت.

وی بیان داشت: امیدواریم از محل اعتبارات ملی در راستای تقویت این حوزه اعتباراتی تخصیص یابد.

کد مطلب 3920153

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