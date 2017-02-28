ماندگاری برف در چهارمحال و بختیاری کاهش یافت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری استانداری چهارمحال و بختیاری گودرز امیری اظهار داشت: بر اثر افزایش دما و تغییرات اقلیمی در این استان ماندگاری برف که در سال های گذشته هشت ماه بوده اما امسال به ۲۸ روز کاهش یافت.

وی افزود: از ۹ سال گذشته تاکنون چهارمحال و بختیاری با پدیده خشکسالی، تغییر بارش از برف به باران و افزایش دما مواجه شده است.

امیری تصریح کرد: ۲۰ میلیارد ریال اعتبار برای تجهیز ایستگاه های هواشناسی چهارمحال و بختیاری اختصاص یافت.

وی بیان داشت: امیدواریم از محل اعتبارات ملی در راستای تقویت این حوزه اعتباراتی تخصیص یابد.