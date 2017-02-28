رشد ۵۶ درصدی صدور ضمانت نامه برای صنایع کوچک

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک، محمد حسین مقیسه گفت: در ۱۱ ماهه امسال در استان گیلان بیش از ۱۱۰ میلیارد ریال، استان مازندران بیش از ۶۸ میلیارد ریال و استان ایلام بیش از ۵۷ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال، برای واحدهای صنعتی کوچک، ضمانت نامه صادر شده است.



وی گفت : همچنین در استان تهران۵۷ میلیارد ریال و استان اصفهان نیز بیش از ۵۵ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال انواع ضمانت نامه برای صنایع کوچک صادر شد.



مدیرعامل صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک تعداد کل ضمانت نامه های صادر شده در یازده ماهه سال جاری را ۱۹۵ عدد به ارزش بیش از ۹۵۳ میلیارد ریال اعلام کرد و گفت: بیشترین ارزش ضمانت نامه های صادر شده در این مدت برای طرح های ایجادی به مبلغ ۳۷۷ میلیارد ریال بوده است.



وی گفت: ۳۴۶ میلیارد ریال ضمانت نامه برای سرمایه در گردش، نزدیک به ۱۰۰ میلیارد ریال ضمانت نامه برای طرح های توسعه ای، ۳۹ میلیارد ریال برای ضمانت نامه های پیش پرداخت و ۲۳ میلیارد ریال ضمانت نامه حسن انجام تعهدات در یازده ماهه سال ۹۵ صادر شده است.



مقیسه افزود: بانک صنعت ومعدن با پذیرش ۳۵ ضمانت نامه به ارزش بیش از ۲۷۶ میلیارد ریال و بانک سینا با ۲۴ ضمانت نامه به ارزش بیش از ۲۲۳ میلیارد ریال، بیشترین میزان را از از اول سال ۹۵ تا پایان بهمن ماه به خود اختصاص داده اند.



وی گفت: در یازده ماهه سال جاری، کل ارزش ضمانت نامه های صادر شده و تمدیدی به بیش از هزار و ۴۳۰ میلیارد ریال رسید که ۵۶ درصد رشد نسبت به مدت مشابه سال قبل را نشان می دهد.



مدیرعامل صندوق ضمانت سرمای گذاری صنایع کوچک افزود: در این مدت، به لحاظ تعدادی نیز مجموع ضمانت نامه های صادره و تمدیدی به ۲۹۳ ضمانت نامه رسید که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ۲۳ در صد افزایش را نشان می دهد.