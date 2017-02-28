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۱۰ اسفند ۱۳۹۵، ۱۷:۴۲

سئول خواستار شد

محاکمه رهبر کره شمالی در دیوان کیفری بین المللی

محاکمه رهبر کره شمالی در دیوان کیفری بین المللی

کره جنوبی با متهم کردن رهبر کره شمالی به دست داشتن در قتل برادرش خواستار محاکمه وی در دیوان کیفری بین المللی شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از یک رسانه آمریکایی وابسته به وزارت خارجه این کشور، کره جنوبی با متهم کردن پیونگ یانگ به دست داشتن در قتل برادر رهبر کره شمالی از سازمان ملل خواست تا پرونده رهبران پیونگ یانگ را به اتهام جنایت علیه بشریت به دیوان کیفری بین المللی ارجاع دهد.

وزیر خارجه کره جنوبی در سخنانی در شورای حقوق بشر سازمان ملل در ژنو با اشاره به گزارش سرویس های اطلاعاتی کشورش که قتل برادر ناتنی رهبر کره شمالی در مالزی را به رهبر کره شمالی ربط داده اند، از سازمان ملل خواست تا این مسئله را هم به دیگر موارد نقض حقوق بشر توسط پیونگ یانگ مرتبط کند و رهبر کره شمالی را در دادگاه بین المللی به اتهام جنایت علیه بشریت محاکمه کند.

وی گفت: زمان آن رسیده است تا جامعه جهانی ناقضان حقوق بشر را مسئول اقداماتشان معرفی کند و آنها را به محاکمه در دیوان کیفری بین المللی بکشاند.

کیم جونگ نام برادر ناتنی کیم جونگ اون رهبر کره شمالی دو هفته قبل در مالزی به قتل رسید که برخی منابع، رهبر کره شمالی را به قتل برادرش متهم می کنند.

کد مطلب 3920169
پیمان یزدانی

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