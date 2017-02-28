به گزارش خبرنگار مهر، هادی قیصری ظهر سه شنبه در نشست خبری خود که در حاشیه بازدید خبرنگاران از شیرخوارگاه حضرت علی‌اصغر(ع) صورت گرفت، با اشاره به اینکه شیرخوارگاه علی اصغر(ع) تنها شیرخوارگاه استان خراسان رضوی است، اظهار کرد: این مرکز در سال گذشته ۴۰۸ مورد پذیرش داشته است که متاسفانه در سال جاری تاکنون تعداد پذیرش‌ها به‌ ۴۲۳ کودک رسیده و از کل آمارسال گذشته بیشتر بوده است.

وی ادامه داد: به طور میانگین ۳۵ تا ۴۰ کودک و نوزاد در ماه در استان خراسان رضوی توسط این مرکز پذیرش می شود.

مدیر بهزیستی شهرستان مشهد از پذیرش ۶۰ نوزاد شیرخوار و بدون سرپرست در ۲ ماه اخیر، توسط بهزیستی مشهد خبر داد و افزود: متاسفانه این آمار نگران کننده است و این در حالی است که هم اکنون ۱۸۰ کودک در مرکز حضور دارند که شامل ۱۰۶ کودک زیر دو سال، ۳۹ کودک دو تا سه سال و ۳۵ کودک ۳ تا ۶ سال است.

وی تاکید کرد: ما هیچکدام از کودکان را بدون حکم قضایی پذیرش نمی‌کنیم و هرکدام از کودکان حاظر در این مرکز دارای پرونده هستند.

قیصری در ادامه بیان کرد: بخش‌های این مرکز به قسمت‌های مختلف شامل شیرخوار صفر تا شش ماه، شش ماه تا یک سال، یک تا دو سال، دو تا سه سال و سه تا شش سال تقسیم می شود.

وی با بیان اینکه کودکان با سه شیوه وارد این مرکز می‌شوند، عنوان کرد: تعدادی از کودکان رها شده اند و هیچ سرپرستی برای آن ها شناسایی نمی‌شود، عده ای پدر و مادر دارند اما صلاحیت نگهداری بچه‌ها را ندارند یا زندان هستند و یا تعدادی از کودکان پدر و مادر دارای صلاحیت دارند اما از کودک سوءاستفاده نظیر تکدی‌گری می‌کنند و دادگستری مجبور است آن ها را از خانواده جدا کند.

مدیر بهزیستی شهرستان مشهد خاطرنشان کرد: از ابتدای سال جاری تعداد ۹۶ مورد فرزند خواندگی دائم و ۱۰۷ مورد امین موقت داشته‌ایم.

وی با تاکید به اینکه تلاش ما این است که کودکان مرکز را به بهترین خانواده ها که دارای شرایط هستند، تحویل بدهیم، گفت: سعی می کنیم از بعد مالی و تجهیزاتی کودکان کمبودی احساس نکنند اما نیاز روانی و عطوفت مادری اهمیت بالایی دارد و با وجود همه تلاش‌ها نمی‌توان خلاء وجود مادر را در اینجا کامل کرد.