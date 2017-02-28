ارتش سوریه به تدمر نزدیک تر شد/فرار داعشی ها

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سانا، منبع نظامی سوری اعلام کرد: ارتش سوریه بر بلندترین نقطه کوههای الهیال مشرف به مثل تدمر مسلط شده و شماری از داعشی ها را به هلاکت رسانده است.

این منبع بیان کرد: ارتش بر جاده مواصلاتی سد وادی ابیض- تدمر مسلط شده است. اهمیت تسلط بر این جاده از آن حیث است که خطوط امداد رسانی داعش از الرقه قطع می شود.

از سوی دیگر برخی منابع محلی در حومه شرقی استان حمص اعلام کردند که نیروهای ارتش سوریه و همپیمانان آن به ورودی های شهر باستانی تدمر رسیده اند.

این منابع بیان کردند: نیروهای ارتش سوریه بر همه ارتفاعات مهم در غرب تدمر و تل حلوه و تل مطر در شمال آن مسلط شده اند. نیروهای مشارکت کننده در عملیات ضد داعش به عملیات در محور منطقه الامیریه با هدف انزوای آن از سلسله جبال شمالی و نیز ورودی غربی در جاده تدمر-دمشق ادامه می دهند و نیروی هوایی روسیه نیز پوشش هوایی از نیروها به عمل می آورد.

از سوی دیگر شبکه المیادین گزارش داد: نیروهای ارتش سوریه و همپیمانان آن به سه کیلومتری مثلث تدمر در ورودی جنوب غربی شهر رسیده اند.

بر اساس گزارش المیادین: ارتش از سه محور البیارات غربی از غرب و جبل الطار در شمال غربی و جبل الهیال در جنوب غربی تدمر، گلوی داعش را فشرده اند. شماری از داعشی ها با نزدیک شدن ارتش سوریه، از شهر گریخته اند.