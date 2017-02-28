به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا محمودی ظهر سه شنبه در جلسه ستاد برگزاری کتاب سال لرستان در شهرستان پلدختر اظهار داشت: جشنواره کتاب سال لرستان یکی از رویدادهایی است که امسال به میزبانی شهرستان پلدختر دراین استان برگزار می شود.

وی با بیان اینکه برگزاری این جشنواره اهمیت زیادی دارد گفت: دراین جشنواره اداره ارشاد شهرستان پلدختر با همکاری سایر دستگاه ها و فرمانداری شهرستان سعی دارد در اختتامیه برنامه مطلوبی اجرا کند.

رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان پلدختر افزود: در این جشنواره برترین نویسندگان استان لرستان حضور خواهند داشت و همچنین کتاب برتر سال ۹۴ معرفی خواهد شد.

محمودی گفت: باید دانش آموزان، دانشجویان و اساتید برای آشنایی با نویسندگان مطرح استان در این جشنواره حضور حداکثری و فعال داشته باشند.

وی با بیان اینکه کتاب یکی از ارکان مهم و از جایگاه ویژه ای برخوردار است گفت: شهرستان پلدختر نویسندگان برتری دارد که در این جشنواره شرکت می کنند.

رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان پلدختر افزود: در این جشنواره که در سال «اقتصاد مقاومتی اقدام و عمل» که هفتمین دوره انتخاب دو سالانه کتاب لرستان برگزار می شود از آثار و مجموعه کتاب های تالیف نویسندگان بومی رونمایی خواهد شد.