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۱۰ اسفند ۱۳۹۵، ۱۷:۱۸

رئیس اداره ارشاد اسلامی پلدختر:

هفتمین جشنواره کتاب سال لرستان برگزار می‌شود

هفتمین جشنواره کتاب سال لرستان برگزار می‌شود

پلدختر - رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان پلدختر از برگزاری هفتمین جشنواره کتاب سال لرستان در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا محمودی ظهر سه شنبه در جلسه ستاد برگزاری کتاب سال لرستان در شهرستان پلدختر اظهار داشت: جشنواره  کتاب سال لرستان یکی از رویدادهایی است که امسال به میزبانی شهرستان پلدختر دراین استان برگزار می شود.

وی با بیان اینکه برگزاری این جشنواره اهمیت زیادی دارد گفت: دراین جشنواره  اداره ارشاد شهرستان پلدختر با همکاری سایر دستگاه ها و فرمانداری شهرستان سعی دارد در اختتامیه برنامه مطلوبی اجرا کند.

رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان پلدختر افزود: در این جشنواره برترین نویسندگان استان لرستان حضور خواهند داشت و همچنین کتاب برتر سال ۹۴ معرفی خواهد شد.

محمودی گفت: باید دانش آموزان، دانشجویان و اساتید برای آشنایی با نویسندگان مطرح استان در این جشنواره حضور حداکثری و فعال داشته باشند.

وی با بیان اینکه کتاب یکی از ارکان مهم و از جایگاه ویژه ای برخوردار است گفت: شهرستان پلدختر نویسندگان برتری دارد که در این جشنواره شرکت می کنند.

رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان پلدختر افزود:  در این جشنواره که در سال «اقتصاد مقاومتی اقدام و عمل» که هفتمین دوره انتخاب دو سالانه کتاب لرستان برگزار می شود از آثار و مجموعه کتاب های تالیف نویسندگان بومی رونمایی خواهد شد.

کد مطلب 3920194

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