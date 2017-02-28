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۱۰ اسفند ۱۳۹۵، ۱۷:۲۴

طی احکام جداگانه ای از سوی سرپرست فرمانداری شادگان؛

اعضای ستاد انتخابات شهرستان شادگان منصوب شدند

اعضای ستاد انتخابات شهرستان شادگان منصوب شدند

شادگان- فرماندار شادگان طی احکامی اعضای ستاد انتخابات شهرستان درامر برگزاری دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری و پنجمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا را منصوب کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، در این احکام هادی حریفی زاده به عنوان مسئول ستاد انتخابات و کمیته امنیتی - انتظام، مجید سعیداوی به عنوان مسئول کمیته مالی و پشتیبانی و کمیته فناوری اطلاعات، حسن بابادی به عنوان مسئول کمیته حراست و استعلامات، نوال

آلبوغبیش به عنوان مسئول کمیته تبلیغات، اطلاع رسانی و ثبت نام و محمد آلبوغبیش به عنوان مسئول کمیته حمل و نقل معرفی شدند.

به گزارش مهر، دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری و پنجمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا  ۲۹ اردیبهشت ماه به صورت همزمان برگزار می شود.

کد مطلب 3920196

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