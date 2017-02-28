۵ پروژه در کلات به بهره برداری رسید

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی استانداری خراسان رضوی، این پروژه ها شامل دو مرکز جامع سلامت در روستاهای چنار و تقی آباد با اعتبار ۱۶ میلیارد ریال و سه خانه بهداشت در روستاهای آبدر، چهچهه و چنار با اعتبار ۲۵۰ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال است.

استاندار خراسان رضوی با حضور در روستای چنار، مرکز جامع سلامت این روستا را افتتاح کرد و به صورت هم زمان سایر مراکز نیز مورد بهره برداری قرار گرفت.

روستای چنار از جمله روستاهای مدل توسعه در استان است که چهار هزار و ۵۰۰ نفر جمعیت دارد.

استاندار خراسان رضوی پیش از افتتاح این طرح ها در جریان این سفر، از کمربندی شهر زاوین بازدید کرد.

علیرضا رشیدیان در جریان این بازدید، یکی از مزیت های شهرستان کلات را جاذبه های گردشگری دانست و بر لزوم عملیاتی شدن طرح گردشگری سد زاوین تاکید کرد.

وی گفت: سد بتونی زاوین، آبشارهای زیبای آن و دشت النگ از جمله جاذبه های این منطقه است که باید با معرفی آن برای جذب بیشتر گردشگران تلاش کرد.

استاندار خراسان رضوی با حضور در محله زاوین علیا ضمن گفتگو با مردم آن منطقه، بر مزار گلزار شهدا حاضر شد و به مقام شامخ آنان ادای احترام کرد.

رشیدیان با بیان اهمیت موقعیت کمربندی شهر زاوین، بر ضرورت احداث پل هوایی و زیر گذر برای دسترسی بهتر ساکنان و کاهش مخاطرات تاکید کرد.