  1. سیاست
  2. مجلس
۱۰ اسفند ۱۳۹۵، ۱۷:۲۲

با تصویب مجلس؛

یک درصد بودجه دستگاههای اجرایی به پدافندغیرعامل اختصاص می یابد

یک درصد بودجه دستگاههای اجرایی به پدافندغیرعامل اختصاص می یابد

نمایندگان مجلس شورای اسلامی، دستگاههای اجرایی و شرکت های دولتی و غیردولتی را موظف کردند تا یک درصد از اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای را به پدافند غیرعامل اختصاص دهند.

به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی عصر امروز و در ادامه بررسی بندهای هزینه ای لایحه بودجه سال آینده، با الحاق یک بند به تبصره ۱۳ لایحه بودجه کلیه دستگاههای اجرایی و شرکت های دولتی و غیردولتی را با شرایطی موظف به اختصاص یک درصد از اعتبارات خود به پدافند غیرعامل کردند.

بر اساس این بند، «به منظور پیشگیری از وقوع حوادث غیرطبیعی ناشی از تهدیدات و آسیب پذیری های موجود، کلیه دستگاههای اجرایی و شرکت های دولتی و غیردولتی که بنا بر تشخیص سازمان پدافند غیرعامل کشور دارای زیرساخت های حیاتی، حساس و مهم هستند، تا یک درصد از اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای خود را برای اجرای طرح های پدافند غیرعامل و مصون سازی زیرساخت های همان دستگاه با هماهنگی سازمان پدافند غیرعامل کشور هزینه می کنند».

این بند با ۱۵۶ رای موافق، ۱۵ رای مخالف و ۵ رای ممتنع از مجموع ۲۲۴ نماینده حاضر در مجلس به تصویب رسید.

کد مطلب 3920201

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها