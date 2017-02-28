یک درصد بودجه دستگاههای اجرایی به پدافندغیرعامل اختصاص می یابد

به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی عصر امروز و در ادامه بررسی بندهای هزینه ای لایحه بودجه سال آینده، با الحاق یک بند به تبصره ۱۳ لایحه بودجه کلیه دستگاههای اجرایی و شرکت های دولتی و غیردولتی را با شرایطی موظف به اختصاص یک درصد از اعتبارات خود به پدافند غیرعامل کردند.

بر اساس این بند، «به منظور پیشگیری از وقوع حوادث غیرطبیعی ناشی از تهدیدات و آسیب پذیری های موجود، کلیه دستگاههای اجرایی و شرکت های دولتی و غیردولتی که بنا بر تشخیص سازمان پدافند غیرعامل کشور دارای زیرساخت های حیاتی، حساس و مهم هستند، تا یک درصد از اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای خود را برای اجرای طرح های پدافند غیرعامل و مصون سازی زیرساخت های همان دستگاه با هماهنگی سازمان پدافند غیرعامل کشور هزینه می کنند».

این بند با ۱۵۶ رای موافق، ۱۵ رای مخالف و ۵ رای ممتنع از مجموع ۲۲۴ نماینده حاضر در مجلس به تصویب رسید.