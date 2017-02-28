۱۰ اسفند ۱۳۹۵، ۱۷:۱۹

مسئول امور کتاب و نشر ارشاد اسلامی لرستان:

۲۰۰ عنوان کتاب در دبیرخانه جشنواره کتاب سال لرستان داوری می‌شود

پلدختر - مسئول امور کتاب و نشر اداره کل فرهنگ و ارشاد استان لرستان از داوری ۲۰۰ عنوان کتاب در دبیرخانه جشنواره کتاب سال این استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، خانجان کرمی ظهر سه شنبه در جلسه ستاد برگزاری کتاب سال لرستان در شهرستالن پلدختر اظهار داشت: دستگاه های فرهنگی شهرستان با برنامه ریزی در بهتر برگزارکردن این رویداد مهم در شهرستان پلدختر همکاری کنند.

وی افزود: با توجه به سابقه خوبی که شهرستان پلدختر در چهارمین دوره انتخاب دو سالانه کتاب لرستان داشت و همچنین ظرفیت های فرهنگی این شهرستان امسال جشنواره  در این منطقه برگزار می شود.

مسئول امور کتاب و نشر اداره کل فرهنگ و ارشاد استان لرستان گفت: هفتمین دوره انتخاب کتاب لرستان شامل هفت بخش برگزیده دفاع مقدس، اجتماعی، سیاسی، ادبیات، تاریخ، دینی و مذهبی است.

وی افزود: همچنین در یک بخش ویژه مقرر است از خانواده شهید زنده «سید نورخدا موسوی» تجلیل شود.

مسئول امور کتاب و نشر اداره کل فرهنگ و ارشاد استان لرستان گفت:  در این جشنوار یک کتاب برگزیده و یک کتاب شایسته تقدیر بر اساس رای و نظر داواران برگزیده شده از اساتید هیئت های علمی دانشگاه لرستان  انتخاب می شود.

کرمی افزود: کتاب هایی که به دبیرخانه جشنواره ارسال شده مربوط به چاپ سال های ۹۳ و ۹۴ است که مورد داوری قرار می گیرند و البته  ممکن است در یکی از این بخش ها بر اساس نظر و آرای داوران کتابی برگزیده نشود.

وی گفت: دبیرخانه این جشنواره در مرکز استان تشکیل شده اما تمام کارهای اجرایی و اختتامیه آن در شهرستان پلدختر برگزار می شود.

مسئول امور کتاب و نشر اداره کل فرهنگ و ارشاد استان لرستان افزود: حدود ۲۰۰ کتاب به دبیرخانه جشنواره کتاب سال لرستان ارسال شده که در حال داوری هستند.

