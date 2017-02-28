به گزارش خبرنگار مهر، خانجان کرمی ظهر سه شنبه در جلسه ستاد برگزاری کتاب سال لرستان در شهرستالن پلدختر اظهار داشت: دستگاه های فرهنگی شهرستان با برنامه ریزی در بهتر برگزارکردن این رویداد مهم در شهرستان پلدختر همکاری کنند.

وی افزود: با توجه به سابقه خوبی که شهرستان پلدختر در چهارمین دوره انتخاب دو سالانه کتاب لرستان داشت و همچنین ظرفیت های فرهنگی این شهرستان امسال جشنواره در این منطقه برگزار می شود.

مسئول امور کتاب و نشر اداره کل فرهنگ و ارشاد استان لرستان گفت: هفتمین دوره انتخاب کتاب لرستان شامل هفت بخش برگزیده دفاع مقدس، اجتماعی، سیاسی، ادبیات، تاریخ، دینی و مذهبی است.

وی افزود: همچنین در یک بخش ویژه مقرر است از خانواده شهید زنده «سید نورخدا موسوی» تجلیل شود.

مسئول امور کتاب و نشر اداره کل فرهنگ و ارشاد استان لرستان گفت: در این جشنوار یک کتاب برگزیده و یک کتاب شایسته تقدیر بر اساس رای و نظر داواران برگزیده شده از اساتید هیئت های علمی دانشگاه لرستان انتخاب می شود.

کرمی افزود: کتاب هایی که به دبیرخانه جشنواره ارسال شده مربوط به چاپ سال های ۹۳ و ۹۴ است که مورد داوری قرار می گیرند و البته ممکن است در یکی از این بخش ها بر اساس نظر و آرای داوران کتابی برگزیده نشود.

وی گفت: دبیرخانه این جشنواره در مرکز استان تشکیل شده اما تمام کارهای اجرایی و اختتامیه آن در شهرستان پلدختر برگزار می شود.

مسئول امور کتاب و نشر اداره کل فرهنگ و ارشاد استان لرستان افزود: حدود ۲۰۰ کتاب به دبیرخانه جشنواره کتاب سال لرستان ارسال شده که در حال داوری هستند.