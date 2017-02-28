  1. استانها
  2. لرستان
۱۰ اسفند ۱۳۹۵، ۱۷:۱۹

معاون فرهنگ و ارشاد اسلامی لرستان:

برگزاری جشنواره کتاب سال موجب بالندگی حوزه فرهنگ لرستان می‌شود

برگزاری جشنواره کتاب سال موجب بالندگی حوزه فرهنگ لرستان می‌شود

پلدختر - معاون اداری و مالی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان لرستان گفت: برگزاری جشنواره کتاب سال موجب بالندگی حوزه فرهنگ لرستان می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، طاهر مریدی ظهر سه شنبه در جلسه ستاد برگزاری کتاب سال لرستان در شهرستالن پلدختر اظهار داشت: برگزاری جشنواره کتاب سال عرصه بالندگی فرهنگ و دانایی است به ویژه شهرستان پلدختر که به عنوان پدید آورنده اثرهای ادبی، هنری در لرستان بوده و در این زمینه پیشتاز است و این فرصت خوبی است تا از هنرنمایی و ظرفیت شهرستان در این زمینه استفاده شود.

وی افزود: برگزاری این رویداد های فرهنگی در دو جهت شناسایی و معرفی اثرهای مطلوب و برتر و کتاب هایی که جایگاه علمی، ادبی، هنری، حوزوی و ... و دیگری ارج نهادن به تلاش های ارزشمند مهندسان، ناشران و مترجمان حائز اهمیت است.

معاون اداری و مالی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان لرستان گفت: امروز با پیشرفت تمدن ها و جوامع بشری و به وجود آمدن کتاب های الکترونیکی و کتابخانه های مجازی امکان داشت که از اهمیت کتاب کاسته شود ولی به دلیل جایگاه بالای آن در جامعه روز به روز به  ارزش آن افزوده می شود.

 مریدی افزود: کتابی که به عنوان  کتاب سال نامگذاری می شود دارای ویژگی هایی است که هرچه کتاب عنوان زیبا و شکیل و محتوای بهتری داشته باشد به طور قطع جاذبه آن بیشتر  و بهتر در اذهان می ماند.

وی تصریح کرد: مهم ترین پیام جشنواره کتاب سال استان در راستای تقویت تحقیق، پژوهش و نگارش در مراکز علمی و دانشگاهی از حوزه علمیه تا سطح مدارس پیش دبستانی است.

معاون اداری و مالی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان لرستان گفت: برگزاری این جشنواره از نظر  کیفیت، مدیریت و انجام کار اهمیت دارد و  وجود  افرادی که افتخار لرستان  هستند مانند  سکندر امان الهی بهاروند  که متعلق به  منطقه پلدختر موجب مباهات است.

معاون فرماندار پلدختر نیز در این جلسه گفت: برگزاری هفتمین دوره کتاب سال در این شهرستان یک رویداد فرهنگی و مهم است و پلدختر جوانان قابلی در زمینه نویسندگی دارد.

امان اله بابایی افزود: با توجه به پیشرفت تکنولوژی و فضای مجازی کتاب همچنان جایگاه خود را حفظ کرده و انتخاب کتاب سال حرکتی تشویقی برای دلگرمی افراد در زمینه نویسندگی است.

وی اظهار امیدواری کرد که بتوان با اطلاع رسانی و تبلیغات توسط اصحاب رسانه که نقش مهمی در این زمینه دارند این جشنواره  به نحو شایسته ای در این شهرستان برگزار شود.

کد مطلب 3920206

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها