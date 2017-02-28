به گزارش خبرنگار مهر، طاهر مریدی ظهر سه شنبه در جلسه ستاد برگزاری کتاب سال لرستان در شهرستالن پلدختر اظهار داشت: برگزاری جشنواره کتاب سال عرصه بالندگی فرهنگ و دانایی است به ویژه شهرستان پلدختر که به عنوان پدید آورنده اثرهای ادبی، هنری در لرستان بوده و در این زمینه پیشتاز است و این فرصت خوبی است تا از هنرنمایی و ظرفیت شهرستان در این زمینه استفاده شود.

وی افزود: برگزاری این رویداد های فرهنگی در دو جهت شناسایی و معرفی اثرهای مطلوب و برتر و کتاب هایی که جایگاه علمی، ادبی، هنری، حوزوی و ... و دیگری ارج نهادن به تلاش های ارزشمند مهندسان، ناشران و مترجمان حائز اهمیت است.

معاون اداری و مالی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان لرستان گفت: امروز با پیشرفت تمدن ها و جوامع بشری و به وجود آمدن کتاب های الکترونیکی و کتابخانه های مجازی امکان داشت که از اهمیت کتاب کاسته شود ولی به دلیل جایگاه بالای آن در جامعه روز به روز به ارزش آن افزوده می شود.

مریدی افزود: کتابی که به عنوان کتاب سال نامگذاری می شود دارای ویژگی هایی است که هرچه کتاب عنوان زیبا و شکیل و محتوای بهتری داشته باشد به طور قطع جاذبه آن بیشتر و بهتر در اذهان می ماند.

وی تصریح کرد: مهم ترین پیام جشنواره کتاب سال استان در راستای تقویت تحقیق، پژوهش و نگارش در مراکز علمی و دانشگاهی از حوزه علمیه تا سطح مدارس پیش دبستانی است.

معاون اداری و مالی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان لرستان گفت: برگزاری این جشنواره از نظر کیفیت، مدیریت و انجام کار اهمیت دارد و وجود افرادی که افتخار لرستان هستند مانند سکندر امان الهی بهاروند که متعلق به منطقه پلدختر موجب مباهات است.

معاون فرماندار پلدختر نیز در این جلسه گفت: برگزاری هفتمین دوره کتاب سال در این شهرستان یک رویداد فرهنگی و مهم است و پلدختر جوانان قابلی در زمینه نویسندگی دارد.

امان اله بابایی افزود: با توجه به پیشرفت تکنولوژی و فضای مجازی کتاب همچنان جایگاه خود را حفظ کرده و انتخاب کتاب سال حرکتی تشویقی برای دلگرمی افراد در زمینه نویسندگی است.

وی اظهار امیدواری کرد که بتوان با اطلاع رسانی و تبلیغات توسط اصحاب رسانه که نقش مهمی در این زمینه دارند این جشنواره به نحو شایسته ای در این شهرستان برگزار شود.