به گزارش خبرنگار مهر، مهرداد غضنفری معاون هماهنگی امور اقتصادی و مدیریت منابع انسانی استانداری لرستان ظهر سه شنبه در جلسه ستاد تسهیل لرستان در سخنانی با اشاره به مشکلات چغندرکاران شهرستان دورود اظهار داشت: تعدادی از کشاورزان منطقه دورود به ما مراجعه کرده اند که برای چغندر با آنها قرار داد منعقد نمی شود.

وی با بیان اینکه این کشاورزان اعلام کرده اند با کارخانه قند «چالان چولان» مشکل دارند عنومان کرد: در این راستا با رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان و همچنین مجلس پیگیری هایی انجام دادیم و خواستیم که رسیدگی به این موضوع در دستور کار قرار گیرد.

معاون هماهنگی امور اقتصادی و مدیریت منابع انسانی استانداری لرستان بیان داشت: امروز نیز از مجلس از ما خواسته شد که بر اساس پیگیری های رئیس سازمان جهاد کشاورزی تصمیمی برای رفع این مشکل اخذ شود.

عبدالرضا بازدار رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان نیز در این رابطه در سخنانی اظهار داشت: کارخانه قند «چالان چولان» در این رابطه مطالبی را عنوان می کند که با نظر کشاورزان متفاوت است.

وی با بیان اینکه کارخانه قند اعلام می کند که ۷۵ درصد پول را پرداخت کرده است گفت: این در حالیست که کشاورزان اعلام می کنند که کمتر از ۵۰ درصد پول چغندر های خود را دریافت کرده اند.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان با بیان اینکه فردا با مدیر عامل این کارخانه در رابطه با مشکلات کشاورزان جلسه داریم گفت: همچنین از نماینده کشاورزان برای حضور در این جلسه نیز دعوت کرده ایم.

بازدار بیان داشت: اظهارات مدیر عامل کارخانه قند با اظهارات کشاورزان ضد و نقیض است که در این راستا طی فردا جلسه ای را برای رفع این مشکل با حضور دستگاههای متولی برگزار خواهیم کرد.