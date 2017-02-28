دربی نفتی ها در گچساران برنده نداشت

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال نفت و گاز گچساران عصر سه شنبه در ورزشگاه شهید بشارت میزبان تیم نفت امیدیه بود که این بازی با نتیجه یک بر یک مساوی به پایان رسید.

با کسب این نتیجه تیم های برق شیراز، اروند خرمشهر، نفت و گاز گچساران و نفت امیدیه از گروه اول لیگ دسته دوم فوتبال به مرحله بعد صعود کردند.

بازیکنان تیم نفت و گاز گچساران در این دیدار را هادی زرین ساعد ، ساسان شیرمردی، علی جهانگیری ، کریم شاوردی ، محمد نوروزی، عباس عامری، سعید عنافچه ، فرشید علیزاده، فرشید پاداش، مصطفی نوبخت ، اسماعیل هاشمی نیا تشکیل داد.

تعویض های تیم فوتبال نفت و گاز گچساران در این دیدار در دقیقه ۶۰ محمدرضا مظاهری به جای سعید عنافچه زننده گل نفت گچساران در دقیقه ۴۰ بازی به میدان رفت و سهیل صالحی نیز به جای محمدرضا مظاهری که دقایقی بعد از ورود به زمین دچار آسیب دیدگی شد به میدان رفت.

گل تیم نفت و گاز گچساران در دقیقه ۴۰ بازی توسط سعید عنافجه زده شد و گل نفت امیدیه نیز در وقت تلف شده نیمه اول توسط سعید درفشی وارد دروازه تیم نفت امیدیه شد.

تیم نفت و گاز گچساران با این تساوی ۴۴ امتیازی شد و همچنان در رده سوم گروه اول لیگ دسته دوم فوتبال کشور شد.

به گزارش خبرنگار مهر، قرعه کشی مرحله دوم لیگ دسته دوم فوتبال کشور بین ۱۲ تیم صعود کننده به مرحله دوم روز چهارشنبه ۱۱/۱۲/۹۵ ساعت ۱۴ در محل روابط عموی سازمان لیگ برگزار خواهد شد.