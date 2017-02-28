۸ میلیارد ریال انواع کالای قاچاق در ساری کشف شد

به گزارش خبرنگار مهر، سردار سید محمود میرفیضی عصر سه شنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهار داشت: با هدف تحقق مصادیق مبارزه با قاچاق کالا و ارز در سال اقتصاد مقاومتی و در راستای اجرای فرامین مقام معظم رهبری مبنی بر برخورد قاطعانه با باندها و شبکه‌های عمده قاچاق کالا و ارز و ناامن ساختن بستر ارتکاب جرم، طرح مبارزه با قاچاق کالا و ارز در شهرستان "ساری" به مرحله اجرا در آمد.

وی تصریح کرد: به همین منظور ماموران اداره مبارزه با قاچاق کالا و ارز پلیس آگاهی استان و شهرستان ساری با انجام بازرسی‌های مقطعی و شناسائی باندها و شبکه‌های قاچاق کالا، اقدامات عملیاتی را برای شناسایی و دستگیری قاچاقچیان و کشف کالاهای قاچاق در سطح این شهرستان آغاز کردند.

فرمانده انتظامی استان مازندران، اظهار داشت: در اجرای این طرح ماموران پلیس آگاهی با شناسایی مبادی ورودی و مسیرهای حمل و نقل و دپوی کالاهای قاچاق، موفق به کشف انواع لوازم و کالاهای خارجی قاچاق به ارزش ۸۰ میلیون ریال در این شهرستان شدند.

وی افزود: در اجرای این طرح ۱۷۰ دستگاه انواع دزد گیر خارجی،۵ هزارو ۶ قلم انواع لوازم آرایشی و بهداشتی،۵۹۰ قلم مواد محترقه، ۵ دستگاه باطری خودرو،۳۰۱ ثوب البسه، یک هزارو ۱۱۴ کیلوگرم انواع پودرهای غیر مجاز،۴۴ هزار عددانواع قرص‌های غیر مجاز،۲۳۰ دستگاه باند خودرو، ۱۴۴ قوطی مکمل بنزین, گوشی تلفن همراه،۵ تن چوب آلات جنگلی،۹۳۲۴ قلم مواد غذایی،۴۲ بشکه ۲۰ لیتری مواد شوینده،۱۲ دستگاه لوازم خانگی، ۲۴ جفت کفش و انواع نوشیدنی‌های خارجی غیر مجاز قاچاق کشف کردند.

فرمانده انتظامی استان مازندران ارزش ریالی مجموع کالای قاچاق کشف شده را بالغ بر ۸ میلیارد ریال اعلام کرد و افزود: کالاهای قاچاق کشف شده به سازمان اموال تملیکی استان تحویل و قاچاقچیان کالا پس از تشکیل پرونده به مرجع قضائی معرفی شدند.

سردار میر فیضی در خاتمه با اشاره به این که هدف قاچاقچیان کالا تخریب ریشه‌های فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی جامعه است و خرید و مصرف کالای قاچاق باعث اخلال در نظام اقتصادی کشور و ضربه مهلک به تولیدات داخلی است از مردم خواست: برای حفظ سلامت جامعه و خانواده‌های خود از خرید کالاهای قاچاق که معمولاً از مواد غیر بهداشتی و بی کیفیت تهیه وعرضه می‌شوند خودداری کنند.