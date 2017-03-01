آموزش زبان انگلیسی با فناوری واقعیت مجازی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از زددی نت، برنامه یادشده کاملا هوشمند و دارای قابلیت خودآموزی است که در تعامل با هر کاربر با ویژگی های خاص وی در حوزه زبان آموزی و میزان مهارت او آشنا می شود و روند تعلیم کاربر را بر همین اساس به پیش می برد.

در محیط این نرم افزار کاربران از طریق تعامل با دیگر شخصیت ها و گفتگو با آنها دانش خود را در زمینه کاربرد زبان های خارجی افزایش می دهند. هوش مصنوعی این برنامه با درک شیوه تلفظ کلمات و جملات توسط هر کاربر وی را برای ارتقای کیفیت این کار یاری می دهد.

مکالماتی که در محیط این نرم افزار رخ می دهد، گفتگوهای روزمره با شخصیت های مجازی است و تلاش شده تا نیازهای واقعی افراد در این زمینه مورد توجه قرار بگیرد.

با استفاده از این نرم افزار یادگیری لغات و اصطلاحاتی به ۲۸ زبان زنده دنیا ممکن است. برآوردها حاکیست که این نرم افزار بیش از ۱۵ میلیون بار بارگذاری شده و انتظار می رود با استفاده از هدست های واقعیت مجازی کیفیت زبان آموزی از این طریق باز هم افزایش یابد.