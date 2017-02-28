کمتر استانی به اندازه خوزستان تجهیزات و تأسیسات فرسوده دارد

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا شمسایی عصر امروز سه شنبه در جلسه شورای برنامه ریزی و توسعه استان خوزستان با حضور نوبخت اظهار کرد: آبرسانی، شبکه های درون شهری و فاضلاب اهم مسائل مورد ارائه در گزارش من هستند.

وی افزود: برای ۷۶ شهر طرح آبرسانی مطالعه شده است که همه در دو فاز ظرف ۱۲ سال اخیر انجام و برخی از آنها نیز اجرایی شده و برخی دیگر هم درحال اجرا هستند.

مدیرعامل سازمان آب و برق خوزستان عنوان کرد: در حال حاضر جمعیت استان، چهار میلیون و ۸۲۱ هزار است که در آینده به هشت میلیون نفر می رسد و مجموع آب استحصالی بالغ بر یک میلیون و ۶۰۵ هزار مترمکعب است که ۴۵۰ مترمکعب آن از منابع زیرزمینی استحصال می شود.

شمسایی بیان کرد: اندیمشک و دشت آزادگان مشکل کمیت و کیفیت ندارند ولی مابقی شهرها مشکل کمیت، کیفیت یا هر دو با هم را دارند.

کمتر استانی به اندازه خوزستان تجهیزات و تأسیسات فرسوده و قدیمی دارد. در زمان جنگ به دلیل بهره برداری و نگهداری غلط از تأسیسات کیفیت عمده آنها تحت تأثیر قرار می گرفت.

وی گفت: ظرف ۱۲ سال اخیر که کیفیت آب رودخانه ها در مقاطع شهرها با مشکل مواجه شده دیگر نمی توان از آب رودخانه برای شهر و جمعیت آن استفاده کرد. بحث خشکسالی ها که از سال ۷۹ تاکنون ادامه دارد نیز باعث شوری آب در رودخانه ها شده است.

مدیرعامل سازمان آب و برق خوزستان ادامه داد: مشکل بعدی وضعیت اتلاف آب در شبکه ها است و در شبکه های شهری اصلا حالت عادی ندارد. استاندارد کشور ۲۴ درصد است ولی در برخی از شبکه های شهری ما بالای ۴۰ درصد است.

شمسایی بیان کرد: برای حل این مشکلات از ۱۲ سال پیش طرح های جامعی را برای تأمین آب همه شهرهای خوزستان درنظر گرفتیم که بالای ۸۰ درصد آنها به سه شهر تقسیم می شود. شمال شرق، جنوب شرق و غدیر عمده طرح های آبرسانی در خوزستان هستند. افق طرح های آبرسانی خوزستان تا سال ۱۴۲۵ است.

وی با اشاره به ۱۰ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان به عنوان اعتبار طرح های آبرسانی خوزستان، گفت: منبع تأمین آب طرح های آبرسانی از سد دز، کارون سه، کوثر، گتوند و غیره است. تخصیص آب یا مصرف سالانه این طرح ۷۰۸ میلیون مترمکعب هست.

مدیرعامل سازمان آب و برق خوزستان ادامه داد: تنها استانی هستیم که بیشترین مصرف آب ما سطحی است و هزنیه تأمین آب و انتقال آن از سدها بسیار بالاتر از سایر استان ها است.

شمسایی اظهار کرد: در مجموع دو هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان نیاز داریم تا اتلاف آب در شبکه های آبرسانی را کاهش دهیم. در زمینه فاضلاب به دلیل فاصله کم سطح آب های زیرزمینی با سطح زمین بیشتر از سایر استان ها به اجرای شبکه فاضلاب نیاز داریم. در مجموع طرح های اصلاح شبکه فاضلاب استان خوزستان به اعتباری بالغ بر پنج هزار و ۲۵۰ میلیون تومان نیاز دارد.

وی با ابراز تأسف از اینکه تمام فاضلاب شهرها وارد رودخانه های موجود می شوند، تصریح کرد: ۷۶ میلیون مترمکعب فاضلاب سالانه به رودخانه کارون می ریزد که استفاده از آن را خیلی سخت کرده است. پساب های کشاورزی و زهاب ها نیز وارد رودخانه شده و باعث شوری آب می شود. در شرایط فعلی ای. سی آب بین دو هزار تا دو هزار و ۵۰۰ میکروموس در مترمکعب است.

مدیرعامل سازمان آب و برق خوزستان گفت: در مقطع ۱۴۱۰ و ۱۴۲۵ طرح های جامع تأمین آب شرب و فاضلاب شهرهای استان خوزستان را اجرایی خواهیم کرد. ظرف چند سال آینده به دلیل سرازیر شدن زهاب های کشاورزی و شوری آب حتی در صورت حل مشکل فاضلاب دیگر امکان استفاده از آب رودخانه ها را نخواهیم داشت.

شمسایی خبر داد: متأسفانه برخی مواقع در اروند حتی شوری آب بین ۶ تا ۹ هزار میکروموس بر مترمکعب را هم داریم. شهرهای خوزستان عمدتا با شوری آب مواجه هستند و در مواقعی که با مشکل برق مواجه شویم در آبادان باید آب با شوری چهار هزار میکروموس بر مترمکعب تحویل مردم دهیم که باعث نارضایتی آنها شده و باید هرچه سریعتر طرح های آبرسانی را به اتمام برسانیم.

وی افزود: تقاضا داریم تا از صندوق توسعه ملی بحث دو میلیارد دلار را برای ما تأمین کنند که این پروژه ها را بدون فاینانس و مناقصه ملی اجرایی کنیم.