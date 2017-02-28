هدف گذاری جمع آوری ۱۵ میلیارد ریال کمک های جشن نیکوکاری در ایلام

به گزارش خبرنگار مهر، ضیاء رضایی عصر امروز در نشست ستاد احسان و نیکوکاری این استان بیان داشت: جشن نیکوکاری امسال با شعار بهار همدلی، شکوه مهربانی در سه روز متوالی در این استان برگزار می شود.

وی با بیان اینکه از ۱۴ تا۲۱ اسفندماه به عنوان هفته احسان و نیکوکاری نامگذاری شده است، افزود: روز ۱۸ اسفندماه در تمام مدارس این استان زنگ نیکوکاری نواخته شده و برنامه هایی متناسب با این مناسبت برگزار می شود.

رضایی با بیان اینکه با تفاهم صورت گرفته با آموزش و پرورش این استان کمک های جمع آوری شده درهر مدرسه بین نیازمندان همان مدارس توزیع می شود، تصریح کرد: به منظور مشارکت بیشتر دانش آموزان در این جشن پاکت های مخصوص جشن نیکوکاری در بین دانش آموزان بیشتر مدارس این استان نیز توزیع شده است.

مدیرکل کمیته امداد استان ایلام با بیان اینکه امسال برخلاف سالهای گذشته در هر یک از شهرهای این استان تنها یک ستاد مرکزی جشن نیکوکاری برپامی شود، افزود: در برگزاری این جشن امسال، آموزش و پرورش، سپاه پاسداران، سازمان دانش آموزیو صدا و سیما نیز همکاری خواهند داشت.

وی به کمکهای جمع آوری شده جشن نیکوکاری در سال گذشته اشاره کرد و گفت: مردم نیکوکار استان ایلام سال گذشته از طریق ۲۴۸ پایگاه جشن نیکوکاری، مبلغ ۱۱ میلیارد و ۸۰۰ میلیون ریال به نیازمندان کمک کردند و پیش بینی می شود امسال این کمک ها به بیش از ۱۵ میلیارد ریال برسد.

رضایی با اشاره به اینکه این نهاد در عرصه های گوناگون شامل ساخت و بهسازی مسکن، اشتغال و کارآفرینی بهداشت و درمان، پرداخت کمک معیشت، جهیزیه و موارد دیگر فعالیت می کند اما حوزه مشارکت های مردمی این نهاد از حوزه های پرکار بوده و در واقع ستون و تکیه گاه امداد است.