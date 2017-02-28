  1. بین الملل
  2. اروپا
۱۰ اسفند ۱۳۹۵، ۱۹:۱۵

مذاکره «پوتین» و «اردوغان» برای خرید سامانه موشکی اس ۴۰۰

مذاکره «پوتین» و «اردوغان» برای خرید سامانه موشکی اس ۴۰۰

روسای جمهور روسیه و ترکیه در دیدار آتی خود درباره فروش سامانه ضد هوایی اس ۴۰۰ به ترکیه گفتگو خواهند کرد.

به گزارش خبرگزاریی مهر به نقل از اسپوتنیک، «ایلنور چویک» مشاور رییس جمهور ترکیه اعلام کرد که «ولادیمیر پوتین» و «رجب طیب اردوغان» روسای جمهور روسیه و ترکیه در دیداری در ماه آینده در شهر مسکو خرید سامانه پدافند هوایی S-۴۰۰ و سامانه های دفاعی دیگری توسط آنکارا را به بحث خواهند گذاشت.

دیدار رییس جمهور ترکیه با ولادیمیر پوتین در تاریخ ۹ و ۱۰ ماه مارس انجام خواهد شد.

آقای چویک گفت: آقای رییس جمهور برای شرکت در جلسات اقتصادی که در مرحله اول برای بهبود روابط اقتصادی دو کشور، همکاری تجاری، توریسم، تاسیس نیروگاه های هسته ای و همینطور تامین سیستم های دفاعی از جمله خرید سیستم پدافند هوایی S-۴۰۰ برگزار می شوند، به روسیه سفر خواهد کرد.

کد مطلب 3920296
پیمان یزدانی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها