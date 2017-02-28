مذاکره «پوتین» و «اردوغان» برای خرید سامانه موشکی اس ۴۰۰

به گزارش خبرگزاریی مهر به نقل از اسپوتنیک، «ایلنور چویک» مشاور رییس جمهور ترکیه اعلام کرد که «ولادیمیر پوتین» و «رجب طیب اردوغان» روسای جمهور روسیه و ترکیه در دیداری در ماه آینده در شهر مسکو خرید سامانه پدافند هوایی S-۴۰۰ و سامانه های دفاعی دیگری توسط آنکارا را به بحث خواهند گذاشت.

دیدار رییس جمهور ترکیه با ولادیمیر پوتین در تاریخ ۹ و ۱۰ ماه مارس انجام خواهد شد.

آقای چویک گفت: آقای رییس جمهور برای شرکت در جلسات اقتصادی که در مرحله اول برای بهبود روابط اقتصادی دو کشور، همکاری تجاری، توریسم، تاسیس نیروگاه های هسته ای و همینطور تامین سیستم های دفاعی از جمله خرید سیستم پدافند هوایی S-۴۰۰ برگزار می شوند، به روسیه سفر خواهد کرد.