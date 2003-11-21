صالحي در گفتگو با "مهر": قطعنامه پيشنهادي اروپا به با توجه به نظرات ايران و آمريكا تنظيم شده است

صالحي در گفتگو با خبرنگار اعزامي مهر به وين، بااشاره به مباحث دو روز گذشته آژانس تصريح كرد: در اين دو روز تقريبا نظرغالب كشورهاي عضو شوراي حكام در اين راستا است كه موضوع به نفع جمهوري اسلامي و بصورت مسالمت آميز حل وفصل شود و اساسا بحث اين است كه هيچ مبناي حقوقي وفني براي ارجاع موضوع به شوراي امنيت سازمان ملل متحد در حال حاضر وجود ندارد.





وي با اشاره به ماده 19پادمان پروتكل الحاقي گفت: شرايط اين ماده از پادمان بگونه ايست كه به نفع ماست. زيرا در اين بخش از پروتكل تصريح شده است اگرعضوي از آژانس شرايط را بگونه اي فراهم نكند كه آژانس بتواند به اين نتيجه برسد كه آن كشور از ماده هسته اي براي مقاصد صلح آميز استفاده نكرده است، محكوم است. اين درحاليست كه ما بارها اعلام كرده ايم كه فعاليتهاي هسته اي ايران صلح آميز است و به تمام سوالات و ابهامات كارشناسان آژانس پاسخ داده ايم. آنان نيز در گزارش خود به صراحت اعلام كرده اند كه ايران همكاريهاي لازم را با آژانس داشته است و درحال حاضر مشكلي با ايران ندارد، ضمن اينكه هيچ مدرك و مستندي براي ارجاع پرونده فعاليتهاي هسته اي ايران به شوراي امنيت وجود ندارد.

وي اضافه كرد: با تمام اين شرايط آمريكا همچنان بر مواضع خود پافشاري ميكند، در حالي كه كشورهاي هم پيمان آمريكا بجز استراليا صراحت ديدگاه آمريكا را نداشته اند.

صالحي گفت: اتحاديه اروپا به دنبال همراه كردن آمريكا در تاييد پيش نويس قطعنامه خود است، هرچند هنوز اين قطعنامه رسما ارائه نشده اما رايزنيها ادامه دارد و اروپا قصد دارد نظرات ايران و آمريكا را در قطعنامه بگنجاند.

وي تصريح كرد: در محتواي آخرين پيش نويس قطعنامه اروپا از فعاليتهاي هسته اي ايران در راستاي اهداف صلح آميز ياد شده است.

صالحي در خصوص قطعنامه شوراي حكام با تاكيد بر اينكه مبناي اين قطعنامه گزارش البرادعي از فعاليتهاي هسته اي ايران است، گفت: اين قطعنامه به گذشته فعاليتهاي هسته اي ايران و كوتاهي هايي كه در گذشته انجام شده است اشاره خواهد كرد اما در اين قطعنامه گذشته از آينده جدا ميشود و از همكاريهايي كه ايران با آژانس داشته و اقدامات قابل توجهي كه در اين راستا در ماههاي اخير همچون اعلام آمادگي براي امضاي پروتكل، تعليق داوطلبانه غني سازي اورانيوم انجام داده تقدير مي كند كه نويد بخش آينده اي روشن و اميدوار كننده مبني بر همكاري ايران با آژانس بين المللي انرژي اتمي است.

نماينده ايران در آژانس بين المللي انرژي اتمي با بيان اينكه در پيش نويس قطعنامه اروپا نظرات ايران و آمريكا لحاظ شده است، تاكيد كرد: در قطعنامه اتحاديه اروپا هيچ اشاره اي به ارجاع پرونده ايران به شوراي امنيت نيست ضمن اينكه هيچ اشاره اي به تخلف ايران و عدم پايبندي تعهدات وجود ندارد كه اينها نكات مهمي است كه قرار است روز دوشنبه بطور رسمي اعلام و در اختيار شوراي حكام قرارگيرد.

صالحي گفت: اروپاييها در حال حاضر روي دو خط قرمز ايستاده اند و تاكيد كردند كه از اين دو خط قرمز عدول نخواهند كرد كه يكي از اين دو عدم ارجاع پرونده فعاليتهاي هسته اي ايران به شوراي امنيت و لزوم حل مسئله ايران به صورت فني در آژانس و ديگري اعلام اينكه ايران به تعهدات خود پايبند بوده اما در گزارشات خود قصور و كوتاهي داشته است.

وي افزود: تا روز چهارشنبه نيز تحولات فراواني را پيش روي خواهيم داشت و مسائل قابل پيش بيني نيست اما مي توان حدس زد كه برآيند شرايط درجهت مطلوب و به نفع ايران باشد.

صالحي افزود: رايزني هاي فراواني هم اكنون در حال انجام است و تا روز دوشنبه اين رايزنيها بدون حضور خبرنگاران ادامه خواهد داشت.