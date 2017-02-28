به گزارش خبرنگار مهر، محمود واعظی امروز عصر در نشست هم اندیشی وزرای دولت برای حل مشکلات کسب و کارهای اینترنتی گفت: سیاست دولت از شخص رئیس جمهور گرفته تا تمامی وزرا حمایت از کسب و کارهای فضای مجازی است و در این زمینه اختلاف نظر وجود ندارد.

وی با بیان اینکه در این بخش نیازمند اصلاح برخی قوانین و تدوین آیین نامه ها و مصوبات هستیم، گفت: بنای ما ارائه راه حل معقول برای کسب و کارهای اینترنتی در کنار کسب و کارهای سنتی است و باید بتوانیم با پیشنهاد مشخص به دولت آیین نامه کارگشایی را تدوین کنیم.

وزیر ارتباطات از فعالان کسب و کارهای اینترنتی خواست تا با تشکیل یک کارگروه پیشنهادات خود را برای حل معضلات این بخش به وزارت ارتباطات ارائه دهند تا این پیشنهادات در کمیسیون های مختلف دولت مطرح و به شکل قانون و مقررات دربیاید.

واعظی گفت: موضوع فیلترینگ سایت های مرتبط با کسب و کار و تخلفاتی که از سوی کاربران این سایت‌ها صورت می گیرد سه بار در شورای عالی فضای مجازی مطرح شده است به نحوی که ما معتقدیم اگر یک کاربر تخلفی انجام دهد قوه قضاییه نباید با سایت مربوطه و یا با مدیرعامل سایت برخورد کند.

به گفته واعظی، اعضای حاضر در شورای عالی فضای مجازی از جمله دادستان کل کشور و ریاست قوه قضاییه نیز بر این موضوع اتفاق نظر دارند که باید سیاست مربوط به برخورد با دارندگان سایت ها به جای کاربران متخلف تغییر کند.

وی گفت: سیاست گذاری برای کسب و کارهای دانش محور در دو مصوبه شورای عالی فضای مجازی از جمله مصوبه شبکه ملی اطلاعات و ساماندهی شبکه های اجتماعی دیده شده است و ما امیدواریم با همکاری مرکز ملی فضای مجازی این دغدغه ها و ملاحظات را حل و فصل کنیم.